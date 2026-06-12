У Полтаві депутат з чиновниками "заробили" мільйони на відкатах за ремонт доріг

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У Полтавській області НАБУ та САП викрили корупційну схему на ремонті місцевих доріг. Депутат та посадовці міськради вимагали від підрядників "відкати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.