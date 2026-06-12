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У Полтаві депутат з чиновниками "заробили" мільйони на відкатах за ремонт доріг

11:50 12.06.2026 Пт
2 хв
Скільки грошей зловмисники вимагали з кожного договору?
aimg Валерій Ульяненко
У Полтаві депутат з чиновниками "заробили" мільйони на відкатах за ремонт доріг Фото: ремонт дороги (t.me/svyrydenkoy)
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У Полтавській області НАБУ та САП викрили корупційну схему на ремонті місцевих доріг. Депутат та посадовці міськради вимагали від підрядників "відкати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Службовці Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з місцевим депутатом систематично збирали гроші з підрядників.

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Слідство встановило, що посадовці вимагали 10% "відкату" від суми кожного договору на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг. Загалом фігуранти встигли незаконно отримати понад 7,7 мільйона гривень.

Наразі правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам:

  • депутату Полтавської міськради - ч. 4 ст. 368 КК України;
  • посадовцю Полтавської міськради - ч. 4 ст. 368 КК України;
  • двом представникам підрядних компаній - ч. 3 ст. 369 КК України.

Фото: оголошення про підозру учаснику корупційної схеми (nabu.gov.ua)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже обрав запобіжний захід для депутата. Його взяли під варту із правом внесення застави у розмірі 33,28 млн грн. Слідчі продовжують встановлювати інших можливих учасників цієї схеми.

Нагадаємо, правоохоронці провели масштабні обшуки у лікарів військово-лікарських комісій у 16 регіонах України. Під час слідчих дій перевіряли наявність незадекларованого майна, зокрема квартир, готівки та автомобілів.

РБК-Україна також повідомляло, що НАБУ та САП викрили схему вимагання хабаря у розмірі одного мільйона доларів під час закупівлі дронів для Державної прикордонної служби.

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