Топ українців в АПЛ: хто з наших футболістів зіграв найбільше матчів в Англії

Олександр Зінченко (фото: Getyy Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українські футболісти продовжують підкорювати англійську Прем'єр-Лігу, а їхні досягнення фіксуються в історичних рейтингах. Нещодавно півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк провів свій 60-й матч в АПЛ, увійшовши до топ-6 гравців і обійшовши Сергія Реброва.

Про рекордні досягнення українців повідомляє РБК-Україна.

Шлях до рекорду

Ярмолюк приєднався до "Брентфорда" влітку 2022 року з "Дніпра-1" за 1,5 млн євро і дебютував у першій команді в сезоні 2023/24.

В основі клубу він закріпився у другій частині сезону 2024/25 і залишається ключовим гравцем на старті сезону 2025/26.

Після двох матчів нинішнього чемпіонату команда Ярмолюка займає десяте місце з трьома очками.

Наступний поєдинок у Прем'єр-Лізі "Брентфорд" проведе 30 серпня проти "Ноттінгема", а перед цим команда зіграє у Кубку ліги з "Борнмутом" 26 серпня.

Місце серед українських гравців АПЛ

60 матчів дозволили Ярмолюку обійти нинішнього головного тренера збірної України Сергія Реброва, у якого 59 поєдинків в АПЛ. Лідером за кількістю матчів залишається Олександр Зінченко - 145 поєдинків.

Лідери за кількістю матчів

Беззаперечним лідером за кількістю поєдинків в АПЛ серед українців залишається Олександр Зінченко, який провів 145 матчів. За ним іде захисник "Евертона" Віталій Миколенко зі 110 матчами. Третє місце посідає Олег Лужний, у якого 81 поєдинок.

Повний топ українців за матчами в АПЛ:

  • Олександр Зінченко - 145
  • Віталій Миколенко - 110
  • Олег Лужний - 81
  • Ілля Забарний - 78
  • Андрій Ярмоленко - 66
  • Єгор Ярмолюк - 60
  • Сергій Ребров - 59
  • Михайло Мудрик - 53
  • Андрій Шевченко - 48
  • Андрій Воронін - 27

Завдяки виступам у сезонах 2023/24 та 2024/25 Ярмолюк провів 27 і 31 матч із 38 відповідно.

До кінця сезону в АПЛ у "Брентфорда" залишаються ще 36 поєдинків, тож в українця є шанс піднятися у топ-3 та обійти Олега Лужного.

