Топ украинцев в АПЛ: кто из наших футболистов сыграл больше всего матчей в Англии

Александр Зинченко (фото: Getyy Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские футболисты продолжают покорять английскую Премьер-Лигу, а их достижения фиксируются в исторических рейтингах. Недавно полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел свой 60-й матч в АПЛ, войдя в топ-6 игроков и обойдя Сергея Реброва.

О рекордных достижениях украинцев сообщает РБК-Украина.

Путь к рекорду

Ярмолюк присоединился к "Брентфорду" летом 2022 года из "Днепра-1" за 1,5 млн евро и дебютировал в первой команде в сезоне 2023/24.

В основе клуба он закрепился во второй части сезона 2024/25 и остается ключевым игроком на старте сезона 2025/26.

После двух матчей нынешнего чемпионата команда Ярмолюка занимает десятое место с тремя очками.

Следующий поединок в Премьер-Лиге "Брентфорд" проведет 30 августа против "Ноттингема", а перед этим команда сыграет в Кубке лиги с "Борнмутом" 26 августа.

Место среди украинских игроков АПЛ

60 матчей позволили Ярмолюку обойти нынешнего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, у которого 59 поединков в АПЛ. Лидером по количеству матчей остается Александр Зинченко - 145 поединков.

Лидеры по количеству матчей

Безоговорочным лидером по количеству поединков в АПЛ среди украинцев остается Александр Зинченко, который провел 145 матчей. За ним следует защитник "Эвертона" Виталий Миколенко со 110 матчами. Третье место занимает Олег Лужный, у которого 81 поединок.

Полный топ украинцев по матчам в АПЛ:

  • Александр Зинченко - 145
  • Виталий Миколенко - 110
  • Олег Лужный - 81
  • Илья Забарный - 78
  • Андрей Ярмоленко - 66
  • Егор Ярмолюк - 60
  • Сергей Ребров - 59
  • Михаил Мудрик - 53
  • Андрей Шевченко - 48
  • Андрей Воронин - 27

Благодаря выступлениям в сезонах 2023/24 и 2024/25 Ярмолюк провел 27 и 31 матч из 38 соответственно.

До конца сезона в АПЛ у "Брентфорда" остаются еще 36 поединков, поэтому у украинца есть шанс подняться в топ-3 и обойти Олега Лужного.

