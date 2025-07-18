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Топ, широкі штани та золоті акценти: Катя Осадча підкорила елегантним "луком"

П'ятниця 18 липня 2025 20:05
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Топ, широкі штани та золоті акценти: Катя Осадча підкорила елегантним "луком"
Автор: Катерина Собкова

Телеведуча Катя Осадча знову продемонструвала бездоганне почуття стилю. Для літньої прогулянки вона обрала образ у стилі "пляжний шик" - приталений топ, світлі широкі штани та масивні золоті прикраси.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Осадча

Подовжений топ на блискавці

Рожевий топ без рукавів, який щільно сидить по фігурі та підкреслює силует. Попереду на ньому є блискавка, яка надає сучасний штрих і дозволяє регулювати глибину вирізу.

Широкі штани

Штани світлого відтінку, широкого крою, які створюють контраст з рожевим верхом і надають образу легкості та елегантності.

Топ, широкі штани та золоті акценти: Катя Осадча підкорила елегантним &quot;луком&quot;

Лук Каті Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

Аксесуари

  • окуляри: чорні окуляри прямокутної форми, що надають образу загадковості та шику
  • прикраси: масивні сережки незвичайної форми, що нагадують листяний принт, кілька намист різної довжини, які гармонійно поєднуються між собою. Великий браслет на одній руці, що має цікаву, химерну форму, а також каблучки на пальцях.

Волосся

Зібране назад у низький хвіст, що дає змогу акцентувати увагу на обличчі та прикрасах.

Топ, широкі штани та золоті акценти: Катя Осадча підкорила елегантним &quot;луком&quot;

Катя Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)

Цей образ можна схарактеризувати як елегантний кежуал або пляжний шик.

Елегантний кежуал

Він поєднує комфорт повсякденного одягу з елементами розкоші та вишуканості. Широкі штани та топ створюють розслаблений, але при цьому витончений вигляд.

Пляжний шик

З огляду на фон (море, яхти, рослинність, характерна для середземноморського узбережжя), цей стиль ідеально підходить для відпочинку на морських курортах. Він передбачає легкі, але елегантні тканини, яскраві кольори та вишукані аксесуари.

Топ, широкі штани та золоті акценти: Катя Осадча підкорила елегантним &quot;луком&quot;

Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)

Також можна сказати, що є елементи бохо-шику через вибір золотих, масивних прикрас, що надають образу певної художньої свободи та індивідуальності, хоча загалом образ більш структурований, ніж типовий бохо.

Образ має дуже продуманий, гармонійний і стильний вигляд, підкреслюючи красу та впевненість. Він ідеально підходить як для відпочинку на узбережжі, літніх вечірок або прогулянок курортним містечком, так і для буднів в офісі, якщо, звісно, ж у вас немає суворого дрес-коду.

Топ, широкі штани та золоті акценти: Катя Осадча підкорила елегантним &quot;луком&quot;

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

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Катя Осадча Модні тренди Стиль життя Тренди
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