Топ, широкие брюки и золотые акценты: Катя Осадчая покорила элегантным "луком"

Телеведущая Катя Осадчая снова продемонстрировала безупречное чувство стиля. Для летней прогулки она выбрала образ в стиле "пляжный шик" - приталенный топ, светлые широкие брюки и массивные золотые украшения.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Осадчая

Удлиненный топ на молнии

Розовый топ без рукавов, который плотно сидит по фигуре и подчеркивает силуэт. Впереди на нем есть молния, которая придает современный штрих и позволяет регулировать глубину выреза.

Широкие брюки

Брюки светлого оттенка, широкого кроя, которые создают контраст с розовым верхом и придают образу легкости и элегантности.

Лук Кати Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)

Аксессуары

очки : черные очки прямоугольной формы, придающие образу загадочности и шика

: черные очки прямоугольной формы, придающие образу загадочности и шика украшения: массивные серьги необычной формы, напоминающие лиственный принт, несколько ожерельев разной длины, которые гармонично сочетаются между собой. Большой браслет на одной руке, имеющий интересную, причудливую форму, а также кольца на пальцах.

Волосы

Собраны назад в низкий хвост, что позволяет акцентировать внимание на лице и украшениях.

Катя Осадчая задает тренды (фото: instagram.com/kosadcha)

Этот образ можно охарактеризовать как элегантный кэжуал или пляжный шик.

Элегантный кэжуал

Он сочетает комфорт повседневной одежды с элементами роскоши и изысканности. Широкие штаны и топ создают расслабленный, но при этом утонченный вид.

Пляжный шик

Учитывая фон (море, яхты, растительность, характерная для средиземноморского побережья), этот стиль идеально подходит для отдыха на морских курортах. Он подразумевает легкие, но элегантные ткани, яркие цвета и изысканные аксессуары.

Осадчая задает тренды (фото: instagram.com/kosadcha)

Также можно сказать, что есть элементы бохо-шика из-за выбора золотых, массивных украшений, придающих образу определенной художественной свободы и индивидуальности, хотя в целом образ более структурирован, чем типичный бохо.

Образ выглядит очень продуманным, гармоничным и стильным, подчеркивая красоту и уверенность. Он идеально подходит как для отдыха на побережье, летних вечеринок или прогулок по курортному городку, так и для будней в офисе, если, конечно, же у вас нет строгого дресс-кода.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)