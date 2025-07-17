Модний мастхев літа 2025: базова футболка і спідниця в стилі бохо

Базова футболка та спідниця в стилі бохо - це справжній мастхев влітку 2025 року. Це поєднання ідеально відображає основні модні тенденції сезону: комфорт, жіночність і легкість.

РБК-Україна з посиланням на Vogue вирішило розібратися, чому саме цей дует став таким популярним серед модниць.

Базова футболка - основа комфорту і стилю

Базова футболка - це не просто елемент гардероба, це "універсальний солдат", який слугує ідеальною основою для будь-якого образу.

Влітку 2025 року вона особливо актуальна завдяки кільком факторам.

Універсальність

Базова футболка (біла, чорна, бежева, сіра або пастельних відтінків) легко поєднується з чим завгодно - від джинсів і шортів до класичних штанів і, звичайно ж, спідниць.

Комфорт

Натуральні тканини, як-от бавовна, органічна бавовна, льон або віскоза, забезпечують максимальний комфорт у спекотну погоду, даючи змогу шкірі дихати.

Базова футболка і спідниця в стилі бохо (фото: pinterest.com)

Різноманітність фасонів:

класична (прямий крій, що підходить для більшості типів фігур)

оверсайз (вільний крій, що створює розслаблений і невимушений образ. Важливо, щоб вона не мала мішкуватого вигляду, а мала чіткі лінії й подовжені рукави)

"дитячі" футболки (коротші та більш обтислі моделі, що підкреслюють фігуру. Вони повертаються в моду з 2000-х)

майки (мінімалістичні майки в стилі 90-х зі щільною посадкою також актуальні як альтернатива футболкам).

Акценти

У 2025 році базові футболки можуть мати невеликі акценти: мінімалістичну вишивку, лаконічний логотип, принти (морська тематика, фрукти, романтичні написи) або навіть смужки.

Як поєднувати базову футболку і спідницю в стилі бохо (фото: pinterest.com)

Спідниця в стилі бохо - втілення свободи та жіночності

Стиль бохо, або бохо-шик, знову на піку популярності у 2025 році. Він символізує свободу, індивідуальність, близькість до природи та елегантну "халатність".

Бохо-спідниця є ключовим елементом цього стилю.

Довжина

Найчастіше це максіспідниці або міді, що спадають донизу, створюючи легкий і повітряний силует.

Матеріали

Перевагу віддають натуральним тканинам: льон, бавовна, віскоза, шифон, мереживо. Вони забезпечують комфорт і створюють характерну для бохо "плинність" і легкість.

Деталі та візерунки

принти : етнічні, квіткові, абстрактні візерунки, а також принт "горошок". Вони надають спідниці яскравості та індивідуальності

: етнічні, квіткові, абстрактні візерунки, а також принт "горошок". Вони надають спідниці яскравості та індивідуальності декор: мережива, вишивка, бахрома, волани, рюші, шнурівка, ґудзики. Ці елементи роблять спідницю більш виразною і багатогранною

мережива, вишивка, бахрома, волани, рюші, шнурівка, ґудзики. Ці елементи роблять спідницю більш виразною і багатогранною силует : вільний крій, розкльошений низ, спідниці-"сонце", моделі на запах

: вільний крій, розкльошений низ, спідниці-"сонце", моделі на запах кольори : природні та приглушені відтінки (земляні, бежеві, оливкові, пастельні), але також яскраві кольори в етнічних принтах

: природні та приглушені відтінки (земляні, бежеві, оливкові, пастельні), але також яскраві кольори в етнічних принтах функціональність: вільні силуети приховують недосконалість фігури та дають змогу почуватися комфортно навіть у спеку.

Як носити базову футболку і спідницю в стилі бохо (фото: pinterest.com)

Чому саме базова футболка + спідниця бохо є мастхевом літа 2025

Ідеальний баланс: базова футболка "заземлює" яскравість і багатошаровість бохо-спідниці, створюючи гармонійний і неперевантажений образ. Вона дозволяє спідниці бути головним акцентом.

Комфорт і практичність

Поєднання натуральних повітропроникних тканин обох елементів забезпечує максимальний комфорт у літню спеку. Це ідеальний варіант для повсякденного носіння, прогулянок містом, відпочинку на пляжі або навіть для неформальних зустрічей.

Легкість стилізації

Цей дует легко доповнити аксесуарами. Додайте сандалі, еспадрильї або навіть ковбойські чоботи (для більш "рокерського" бохо-шику), плетену сумку, капелюх з широкими полями, масивні прикраси з дерева, металу або бісеру - і ваш образ зіграє новими фарбами.

Трендове поєднання на літо 2025 (фото: pinterest.com)

Свобода самовираження

Бохо-стиль заохочує індивідуальність і експерименти. Поєднуючи базову футболку з різними спідницями та аксесуарами, можна створювати безліч унікальних образів, що відображають ваш настрій і характер.

Тренди

Ця комбінація чітко вписується в тренд на натуральність, комфорт, повернення до моди 70-х і естетику "котеджкор" (сільська романтика), що ведуть у 2025 році.

Тренд літа 2025 (фото: pinterest.com)