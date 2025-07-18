Як підібрати шорти на літо, щоб не натирали і сиділи ідеально: поради стилістки

Літо - час легкого і комфортного одягу, але знайти ідеальні шорти буває непросто. Багато модниць стикаються з тим, що шорти натирають, перекручуються або взагалі "живуть своїм життям".

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки Олени Шевченко пояснює, чому так відбувається і як правильно вибрати фасон, довжину і тканину, щоб у шортах було не тільки зручно, а й красиво.

Багато модниць стикаються з поширеною проблемою - шорти весь час підскакують між ніг.

"У тебе теж таке: одягла шорти - красиво, зручно, а через 15 хвилин ходьби вони вже десь у тебе на вухах? Ти їх ловиш, смикаєш, поправляєш - а через кілька кроків усе спочатку?" - риторично запитує стилістка.

Чому шорти постійно зсуваються між ніг

Вузький кроковий шов

Більшість моделей взагалі не розраховані на жіночі форми. Особливо якщо є об'єм стегон або внутрішньої частини ноги.

Немає запасу по ширині на внутрішній частині стегна

Тканина натягується і під час руху просто "влітає" туди, де тісно.

Вузька штанина або занадто легка тканина

Вона не тримає форму - перекручується.

Неправильна довжина

Якщо довжина закінчується на найбільшій частині стегна, шорти гарантовано будуть "жити своїм життям".

Як правильно підібрати шорти на літо 2025

1. Форма

Забудьте про занадто обтислі шорти, які врізаються в тіло або обмежують рух. Ідеальна модель - з розширеною штаниною (трапецієподібна форма), яка не прилягає щільно до стегон. Такий фасон візуально робить ноги стрункішими та не підкреслює небажані зони.

2. Правильна довжина - ключ до балансу

Довжина шортів має завершуватися в тому місці, де стегна вже не труться одне об одне. Це не тільки зручно, а й естетично: шорти в цьому разі не "ріжуть" ногу, а навпаки - витягують силует. А ще це допомагає уникнути натирання в спеку.

3 Тканина і розмір - без компромісів

Обирайте щільні тканини - вони краще тримають форму і не просвічуються. Головне - посадка по фігурі, а не за умовним розміром S/M. Якщо сумніваєтеся між двома - краще взяти на пів розміру більші: вільні шорти завжди мають дорожчий і акуратніший вигляд, ніж ті, що сидять "в натяжку".

Яких моделей краще уникати:

занадто короткі й обтислі моделі - мають неакуратний вигляд і підкреслюють усе, що краще приховати

легкі трикотажні шорти, які втрачають форму після одного прання

занадто занижена талія - візуально вкорочує ноги й "ламає" пропорції.

З чим поєднувати модні шорти влітку

Для міста: вільна сорочка або футболка, заправлені в шорти, плюс сандалі або кеди

Для офісу (якщо дрес-код дозволяє): шорти-бермуди, топ, легкий жакет і лофери

Для пляжу: лляні шорти, купальник, оверсайз-сорочка і шльопанці. Доповніть образ аксесуарами - плетена сумка, окуляри та прикраси зроблять його завершеним.