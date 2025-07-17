Що одягнути на пляж: модні образи від Денисенко та Федишин, які легко повторити (фото)

Що одягнути на пляж, що виглядати привабливо та комфортно? Українські зірки Наталка Денисенко та Ірина Федишин продемонстрували стильні образи, від яких неможливо відірвати погляд.

РБК-Україна пропонує надихнутися літніми луками акторки та співачки. Їхні образи - вдалий приклад, як поєднати зручність, тренди та індивідуальний стиль.

Літній образ у білому від Наталки Денисенко

Акторка обожнює білий колір. Навіть для пляжного відпочинку вона обрала білосніжний комплект із мініспідницею, топом із хрестоподібними бретелями та сітчастою сорочкою з рукавами.

Доповненням стала бандана в тон, яка не лише захищає від сонця, а й додає образу легкого шику.

Ефектно, вишукано і дуже фотогенічно. Ідеальний варіант для пляжу, прогулянки або навіть вечірнього літнього виходу на відпочинку.

Денисенко показала, що носити на пляж (скриншот)

Трендовий хакі-топ і білі штани від Ірини Федишин

Співачка продемонструвала декілька крутих образів для літньої відпустки, які поєднують витонченість та комфорт. Зокрема з'явилася у штанах вільного крою і топі кольору хакі.

Доповнили образ зручні яскраві в'єтнамки, велика плетена сумка та сонцезахисні окуляри.

Ненав’язливо та водночас стильно - те, що треба для прогулянки набережною.

Федишин показала стильний пляжний лук (фото: instagram.com/irynafedyshyn)​​​​​​​

Білий сарафан і капелюшок

Другий образ Ірини - мінісукня з глибоким декольте та солом’яний капелюх з масивними окулярами.

Прекрасний варіант для відпочинку в закладі біля моря чи фотосесії на пляжі. Просто та максимально ефектно.

Модний пляжний образ від Ірини Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Що носити на пляж: тренди 2025

На піку цього сезону білий колір. Він підкреслює засмагу, додає свіжоості та легкості.

Рекомендується обирати одяг з бавовни та льону, вільні силуети, сітчасті накидки, хустки замість кепок та кпелюшки з легкими полями.

Головний принцип - поєднання комфорту та жіночності. Важливо мати не лише красиви вигляд, а й почуватися зручно. Модні образи Денисенко та Федишин чудово це демонструють.