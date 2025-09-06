Топ боксерів XXI століття: Усик не в топ-3, Клички далеко позаду

Топ-5 боксерів століття за версією ESPN

Флойд Мейвезер очолив рейтинг завдяки рекорду 50-0, чемпіонським титулом у п’яти вагових категоріях та введенню до Міжнародної зали боксерської слави у 2021 році.

Друге місце посів Менні Пак'яо, третє - Бернард Хопкінс.

Четверте місце дісталося Олександру Усику, а п’яте - Канело Альваресу, чинному абсолютному чемпіону у суперсередній вазі.

Топ-5 ESPN:

Флойд Мейвезер Менні Пак’яо Бернард Хопкінс Олександр Усик Сауль "Канело" Альварес

Усик серед легенд сучасного боксу

У липні 2025 року Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа, ставши першим з часів Мохаммеда Алі, кому вдалося двічі стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

Раніше WBO зобов’язала Усика провести бій проти Джозефа Паркера, але українець попросив більше часу через травму спини.

Попри це, організація вимагає повторного медичного обстеження після відео, на яких Усик танцює та грає у футбол.

Незважаючи на це, Усик збереже свої пояси до 2026 року, а експерти прогнозують, що він ще неодноразово підтвердить свій статус абсолютного чемпіона завдяки техніці, швидкості та стратегічному мисленню у ринзі.

Активні чемпіони та очікуваний бій

Канело Альварес, який володіє титулами чемпіона світу у чотирьох вагових категоріях, та Теренс Кроуфорд, непереможний у 41 бою та абсолютний чемпіон у двох дивізіонах, входять до числа активних бійців, які закріпили за собою статус легенд сучасного боксу.

13 вересня Кроуфорд кине виклик Канело, а результат матчу може вплинути на майбутні рейтинги ESPN.

Легенди боксу та українська школа

Серед інших боксерів топ-25 - Андре Ворд, Хуан Мануель Маркес, Рой Джонс-молодший, Наоя Іное, Геннадій Головкін, Василь Ломаченко, Тайсон Ф’юрі та брати Кличко.

Українські боксери показують стабільну присутність у світовому боксі: Ломаченко - 14-й, Віталій Кличко - 19-й, Володимир Кличко - 22-й.