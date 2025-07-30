Топ-6 молочних продуктів, які майже не містять цукру та не шкодять фігурі

Які продукти містять мало цукру

Грецький йогурт

Дієтолог Еліза Вітакер розповіла, що знежирені або низькокалорійні грецькі йогурти містять багато білка та менше насичених жирів. Це чудова заміна сметані, яку можна легко додавати до різноманітних страв та перекусів, щоб збільшити споживання білка та кальцію.

Білок у молочних продуктах важливий для росту, імунітету, відновлення тканин та вироблення гормонів. Дослідження показують, що регулярне вживання молочних продуктів позитивно впливає на м’язову масу у людей середнього та старшого віку.

Це особливо важливо, тому що м’язова маса зменшується з віком, що пов’язано зі зниженням фізичної функції.

Також грецьких йогуртів містять пробіотики, які підтримують здоров'я кишечника та допомагають зменшити запалення та здуття живота.

Кефір

Кефір - це насичений поживними речовинами ферментований молочний продукт, який має багато переваг для здоров’я.

Продукт багатий на пробіотики, а також має протизапальні властивості. Кефір може зменшити вироблення кількох прозапальних білків в організмі, допомагаючи зменшити запалення та ризик ускладнень, спричинених вірусами.

Одна склянка звичайного кефіру містить 7 г натурального цукру та 10 г білка.

Сир кисломолочний

Одна склянка знежиреного сиру кисломочного сиру містить 9 г натурального цукру та 24 г білка.

Білок використовується в організмі для нарощування та підтримки м’язів, а також для вироблення ферментів і гормонів, належного функціонування імунної системи та балансу рідини та електролітів.

Він також насичує і може довше залишати відчуття ситості. Крім того, збільшення споживання білка понад рекомендовану добову норму може бути корисним для підтримки здорової ваги.

Молоко

Молоко - один із найбільш поживних та збалансованих продуктів. Продукт містить білок, вуглеводи та харчові жири.

Одна склянка 1% молока об’ємом 225 мл містить близько 8 г білка та 12 г цукру, а також кальцій, вітамін D та калій. Калій, що міститься в молочних продуктах, підтримує здоров’я серця, забезпечує належний рівень гідратації та баланс рідини, а також допомагає запобігти гіпертонії, інсульту та утворенню каменів у нирках.

Низьке споживання калію може збільшувати ризик розвитку діабету 2 типу.

Сир Рікота

Сер Рікота - це м'який сир, який виробляється з молочної сироватки, що залишається після виробництва інших сирів, таких як моцарела

Він має природний низький вміст цукру, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче зменшити споживання цукру, водночас насолоджуючись насиченою та кремовою текстурою.

Одна порція знежиреного сиру містить 12 г білка та 6 г натурального цукру.

Тверді сири

Тверді сири, такі як чедер, швейцарський та пармезан, також є чудовими варіантами молочних продуктів з низьким вмістом цукру, якими можна насолоджуватися регулярно.

Вони проходять триваліший процес дозрівання, під час якого розщеплюється більша частина лактози. Це не тільки може зробити їх придатними для людей з непереносимістю лактози, але й зменшить їх вміст цукру.

Тверді сири містять білок і кальцій, а також інші необхідні поживні речовини, такі як фосфор і вітамін А.

Добова норма молочних продуктів

1 порція молочних продуктів - це приблизно:

1 склянка (200-250 мл) молока або кефіру

150-200 г йогурту

50 г твердого сиру

100 г сиру кисломолочного (творогу)

Чому важливо дотримуватися норми: