Топ-6 молочных продуктов, которые почти не содержат сахара и не вредят фигуре

Какие продукты содержат мало сахара

Греческий йогурт

Диетолог Элиза Витакер рассказала, что обезжиренные или низкокалорийные греческие йогурты содержат много белка и меньше насыщенных жиров. Это отличная замена сметане, которую можно легко добавлять в различные блюда и перекусы, чтобы увеличить потребление белка и кальция.

Белок в молочных продуктах важен для роста, иммунитета, восстановления тканей и выработки гормонов. Исследования показывают, что регулярное употребление молочных продуктов положительно влияет на мышечную массу у людей среднего и старшего возраста.

Это особенно важно, потому что мышечная масса уменьшается с возрастом, что связано со снижением физической функции.

Также греческих йогуртов содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника и помогают уменьшить воспаление и вздутие живота.

Кефир

Кефир - это насыщенный питательными веществами ферментированный молочный продукт, который имеет много преимуществ для здоровья.

Продукт богат пробиотиками, а также обладает противовоспалительными свойствами. Кефир может уменьшить выработку нескольких провоспалительных белков в организме, помогая уменьшить воспаление и риск осложнений, вызванных вирусами.

Один стакан обычного кефира содержит 7 г натурального сахара и 10 г белка.

Творог

Один стакан обезжиренного творога содержит 9 г натурального сахара и 24 г белка.

Белок используется в организме для наращивания и поддержания мышц, а также для выработки ферментов и гормонов, надлежащего функционирования иммунной системы и баланса жидкости и электролитов.

Он также насыщает и может дольше оставлять ощущение сытости. Кроме того, увеличение потребления белка сверх рекомендуемой суточной нормы может быть полезным для поддержания здорового веса.

Молоко

Молоко - один из самых питательных и сбалансированных продуктов. Продукт содержит белок, углеводы и пищевые жиры.

Один стакан 1% молока объемом 225 мл содержит около 8 г белка и 12 г сахара, а также кальций, витамин D и калий. Калий, содержащийся в молочных продуктах, поддерживает здоровье сердца, обеспечивает надлежащий уровень гидратации и баланс жидкости, а также помогает предотвратить гипертонию, инсульт и образование камней в почках.

Низкое потребление калия может увеличивать риск развития диабета 2 типа.

Сыр Рикота

Сэр Рикота - это мягкий сыр, который производится из молочной сыворотки, остающейся после производства других сыров, таких как моцарелла

Он имеет естественное низкое содержание сахара, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет уменьшить потребление сахара, одновременно наслаждаясь насыщенной и кремовой текстурой.

Одна порция обезжиренного сыра содержит 12 г белка и 6 г натурального сахара.

Твердые сыры

Твердые сыры, такие как чедер, швейцарский и пармезан, также являются отличными вариантами молочных продуктов с низким содержанием сахара, которыми можно наслаждаться регулярно.

Они проходят более длительный процесс созревания, во время которого расщепляется большая часть лактозы. Это не только может сделать их пригодными для людей с непереносимостью лактозы, но и уменьшит их содержание сахара.

Твердые сыры содержат белок и кальций, а также другие необходимые питательные вещества, такие как фосфор и витамин А.

Суточная норма молочных продуктов

1 порция молочных продуктов - это примерно:

1 стакан (200-250 мл) молока или кефира

150-200 г йогурта

50 г твердого сыра

100 г творога кисломолочного (творога)

Почему важно придерживаться нормы: