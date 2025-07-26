Який плавлений сир не варто купувати: список шкідливих добавок у складі

Плавлений сир - улюблений продукт багатьох українців. Його додають у бутерброди, пасти, супи й соуси. Але за привабливою упаковкою часто ховається зовсім не той сир, який варто вживати. Деякі види містять небезпечні добавки , які шкодять здоров’ю, особливо при регулярному споживанні.

РБК-Україна розповідає, з якими добавками цей молочний продукт краще не купувати в магазині.

Чим небезпечний "неправильний" плавлений сир?

Під виглядом сиру часто продають сирний продукт з великою кількістю замінників молочного жиру, хімічних стабілізаторів і консервантів. Такий "сир" не має нічого спільного з натуральною молочною продукцією.

Склад, якого слід уникати:

Цукор, крохмаль - зайві компоненти в молочному продукті, які збільшують калорійність, але не приносять користі.

Фосфати (E450, E452) - порушують кальцієво-фосфорний обмін, шкодять ниркам.

Підсилювачі смаку та запаху - маскують відсутність натуральних інгредієнтів.

Рослинні олії - здешевлюють продукт, але означають відсутність справжнього молочного жиру.

Найнебезпечніші харчові добавки у плавленому сирі

E210 (бензойна кислота)

E211 (бензоат натрію)

E220 (діоксид сірки)

E223 (піросульфіт натрію)

E250 (нітрит натрію)

А ось E216, E217, E222, E230 вважаються особливо токсичними та заборонені в багатьох країнах.

Як обрати безпечний сир?

Читайте склад: чим коротший і простіший - тим краще.

Уникайте сирів із дешевими замінниками та консервантами.

Обирайте продукцію відомих виробників із відкритою інформацією.

Звертайте увагу на дату виробництва та умови зберігання.

Неякісний плавлений сир - це не просто фальсифікат, а реальна загроза здоров’ю, особливо для дітей та людей із хронічними хворобами.