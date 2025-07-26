ua en ru
Сб, 26 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Який плавлений сир не варто купувати: список шкідливих добавок у складі

Субота 26 липня 2025 07:02
UA EN RU
Який плавлений сир не варто купувати: список шкідливих добавок у складі Фото: Який плавлений сир краще не купувати в магазині (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Плавлений сир - улюблений продукт багатьох українців. Його додають у бутерброди, пасти, супи й соуси. Але за привабливою упаковкою часто ховається зовсім не той сир, який варто вживати. Деякі види містять небезпечні добавки, які шкодять здоров’ю, особливо при регулярному споживанні.

РБК-Україна розповідає, з якими добавками цей молочний продукт краще не купувати в магазині.

Чим небезпечний "неправильний" плавлений сир?

Під виглядом сиру часто продають сирний продукт з великою кількістю замінників молочного жиру, хімічних стабілізаторів і консервантів. Такий "сир" не має нічого спільного з натуральною молочною продукцією.

Склад, якого слід уникати:

  • Цукор, крохмаль - зайві компоненти в молочному продукті, які збільшують калорійність, але не приносять користі.
  • Фосфати (E450, E452) - порушують кальцієво-фосфорний обмін, шкодять ниркам.
  • Підсилювачі смаку та запаху - маскують відсутність натуральних інгредієнтів.
  • Рослинні олії - здешевлюють продукт, але означають відсутність справжнього молочного жиру.

Найнебезпечніші харчові добавки у плавленому сирі

  • E210 (бензойна кислота)
  • E211 (бензоат натрію)
  • E220 (діоксид сірки)
  • E223 (піросульфіт натрію)
  • E250 (нітрит натрію)

А ось E216, E217, E222, E230 вважаються особливо токсичними та заборонені в багатьох країнах.

Як обрати безпечний сир?

  • Читайте склад: чим коротший і простіший - тим краще.
  • Уникайте сирів із дешевими замінниками та консервантами.
  • Обирайте продукцію відомих виробників із відкритою інформацією.
  • Звертайте увагу на дату виробництва та умови зберігання.

Неякісний плавлений сир - це не просто фальсифікат, а реальна загроза здоров’ю, особливо для дітей та людей із хронічними хворобами.

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Держпродспоживслужба, Facebook-сторінка нутриціолога Василя Лукьянова.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
Новини
"У цих зустрічей є один глядач": політолог пояснив важливість перемовин у Стамбулі
"У цих зустрічей є один глядач": політолог пояснив важливість перемовин у Стамбулі
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті