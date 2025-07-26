Який плавлений сир не варто купувати: список шкідливих добавок у складі
Плавлений сир - улюблений продукт багатьох українців. Його додають у бутерброди, пасти, супи й соуси. Але за привабливою упаковкою часто ховається зовсім не той сир, який варто вживати. Деякі види містять небезпечні добавки, які шкодять здоров’ю, особливо при регулярному споживанні.
РБК-Україна розповідає, з якими добавками цей молочний продукт краще не купувати в магазині.
Чим небезпечний "неправильний" плавлений сир?
Під виглядом сиру часто продають сирний продукт з великою кількістю замінників молочного жиру, хімічних стабілізаторів і консервантів. Такий "сир" не має нічого спільного з натуральною молочною продукцією.
Склад, якого слід уникати:
- Цукор, крохмаль - зайві компоненти в молочному продукті, які збільшують калорійність, але не приносять користі.
- Фосфати (E450, E452) - порушують кальцієво-фосфорний обмін, шкодять ниркам.
- Підсилювачі смаку та запаху - маскують відсутність натуральних інгредієнтів.
- Рослинні олії - здешевлюють продукт, але означають відсутність справжнього молочного жиру.
Найнебезпечніші харчові добавки у плавленому сирі
- E210 (бензойна кислота)
- E211 (бензоат натрію)
- E220 (діоксид сірки)
- E223 (піросульфіт натрію)
- E250 (нітрит натрію)
А ось E216, E217, E222, E230 вважаються особливо токсичними та заборонені в багатьох країнах.
Як обрати безпечний сир?
- Читайте склад: чим коротший і простіший - тим краще.
- Уникайте сирів із дешевими замінниками та консервантами.
- Обирайте продукцію відомих виробників із відкритою інформацією.
- Звертайте увагу на дату виробництва та умови зберігання.
Неякісний плавлений сир - це не просто фальсифікат, а реальна загроза здоров’ю, особливо для дітей та людей із хронічними хворобами.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Держпродспоживслужба, Facebook-сторінка нутриціолога Василя Лукьянова.
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