7 видів сирів, які допоможуть позбутися жиру на животі

Сири не заборонені на схудненні, просто треба знати, який саме вид цього продукту обирати для втрати кілограмів.

Про 7 видів сиру, які допоможуть втратити жир на животі, розповідає РБК-Україна з посиланням на Eat this, not That.

Кисломолочний сир

Нутриціолог Террі Татеосян розповіла, які саме сири допоможуть вам схуднути.

Незалежно від того, чи любите ви його з крекерами, овочами, у смузі або просто так, кисломолочний сир - це смачний та зручний перекус, який може допомогти у схудненні.

"Він неймовірно багатий на казеїновий білок, який повільно перетравлюється і зберігає відчуття ситості протягом годин. Півчашки містить близько 14 грамів білка при всього 90-110 калоріях, залежно від вмісту жиру", - розповіла Татеосян.

"Я рекомендую обирати варіант 0% жирності та поєднувати його з ягодами та насінням чіа для перекусу, що є безпечним для рівня цукру в крові, нарощує м'язову масу та задовольняє тягу до солодкого", - додала вона.

Сир Пармезан

Не відчувайте провини, додаючи сир Пармезан до своїх салатів. Просто пам'ятайте, що невелика кількість має велике значення, адже він настільки ароматний.

"Він природно низький вмістом лактози та містить 10 г білка на унцію", – пояснює вона.

Ви можете використовувати його як присипку для яєць, овочів або салатів, щоб підвищити вміст білка та відчуття ситості без потреби у великих кількостях. Чим більше ви задоволені, тим менше у вас буде стрибків цукру в крові та імпульсів до перекусів пізніше.

Моцарелла

Моцарелла така смачна, розплавлена на хлібі, в салатах або практично будь-яким способом, який вам подобається.

"Цей сир має кремову текстуру та м'який смак з чудовим балансом білка та жиру", - каже Татеосян.

Частково знежирена моцарелла забезпечує близько 7 г білка на унцію при приблизно 70-80 калоріях. Це розумний вибір, коли ви хочете відчути ситість, але при цьому залишатися на правильному шляху.

Спробуйте свіжу моцареллу з помідорами, базиліком та оливковою олією - це салат капрезе.

Фета

Посипте ним салати, соуси та заправки для додаткового смаку та поживних речовин.

За словами Татеосян, він " має природно низький вміст жиру і часто легше перетравлюється, особливо для жінок, чутливих до коров'ячого молока.

Невелика щіпка дає насичений смак, а унція містить близько 4-5 г білка при 70-80 калоріях.

Я рекомендую посипати його салати із зеленню, білком та невеликою кількістю оливкової олії, щоб підтримати ситість, гормональне здоров'я та метаболізм",- радить експертка.

Козячий сир

Козячий сир має унікальний смак, є універсальним і містить менше лактози, тому він легко засвоюється людьми, які мають проблеми з вживанням сиру.

"Пікантний, кремовий і багатий на коротколанцюгові жирні кислоти, козячий сир насправді може підтримувати метаболізм жирів", - каже Татеосян.

Рікотта

Рікотта має м'який солодкуватий смак з гладкою текстурою, що ідеально підходить для солоних і солодких страв. Незалежно від того, чи любите ви її в пастах, випічці, як-от чизкейк, або як інгредієнт у соусах, вона всім до вподоби. Крім того, вона корисна.

"Рікотта - чудове джерело сироваткового білка, який підтримує відновлення м'язів та спалювання жиру. Вона м'яка та легко намазується, тому ви можете використовувати її на тостах, у смузі або навіть як здоровий десерт з корицею та какао", - розповіла фахівчиня.

Півчашки забезпечує близько 14 г білка та 170 калорій.

Швейцарський сир

Швейцарський сир має виразний смак, який підходить не всім, але він ідеально підходить для бутербродів, салатів та гарячих страв, таких як омлети та бургери.

За словами Татеосян, "швейцарський сир - це варіант з низьким вмістом натрію та високим вмістом білка, який ідеально підходить для приготування ситних страв".

Один шматочок містить близько 8 г білка та менше вуглеводів, ніж більшість сирів. Він також багатий на кальцій та B12, які підтримують вироблення енергії та склад тіла.