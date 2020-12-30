Перенос Евро-2020 и техническое поражение Украины: чем запомнится спортивный год

Итоги спортивного 2020 года (фото: Getty Images, коллаж: РБК-Украина)

Конец декабря – традиционное время подведения итогов года. И в этом году действительно есть что вспомнить. Поэтому и хотим напомнить об основных спортивных событиях коронавирусного года. Каким запомнит непростой 2020 год Украина и мир.

Перенос Евро-2020 и Олимпиады в Токио

УЕФА впервые перенес чемпионат Европы по футболу. И это событие однозначно вошло в историю мирового спорта, так как до этого события такого статуса и масштаба отменялись только из-за мировых войн. Сейчас же причиной стала пандемия коронавируса.

Первенство 2020 года по случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы планировалось впервые в истории провести по всему континенту. Все 12 городов подтвердили готовность принять матчи летом следующего года, однако никто не знает, что нас ждет в следующем году. Поэтому УЕФА не исключает, что количество хозяев турнира может быть сокращено.

Пока что неизвестно, будут ли допущены болельщики на трибуны во время матчей Евро-2020, куда также пробилась сборная Украины. Футбольный орган планирует определиться с форматом проведения в марте грядущего года.

А вот с Олимпиадами случалось разное. Они были под угрозой срыва, их бойкотировали, переносили, а также трижды отменяли – в 1916, 1940 и 1944 годах. Но летние Олимпийские игры в Токио-2020 – это уникальный случай в истории мирового спорта. Их перенесли на год из-за пандемии. Таких прецедентов в мировой практике еще не было.

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Назначение Луческу главным тренером "Динамо"

Сербский специалист Радомир Антич в свое время тренировал и "Реал" Мадрид, и "Атлетико", и "Барселону", Стефано Пиоли после "Интера" возглавил "Милан" Жозе Моуринью перед тем, как стать наставником "Порту" тренировал "Бенфику". То, что случается в европейских чемпионатах, произошло и в УПЛ. Киевское "Динамо" возглавил бывший тренер принципиального соперника - "Шахтера".

Ультрас киевлян ожидаемо не приняли Луческу. Они припомнили ему некорректные высказывания о самой команде, а также о символе клуба Валерии Лобановском. Фанаты даже завязали глаза памятнику легендарного наставника возле стадиона "Динамо". По причине давления фанатов Луческу даже намеревался уйти в отставку, однако президент киевского клуба Игорь Суркис не принял ее.

Фото с Facebook-страницы WBC Ультрас Динамо

Трудно отрицать факт, что Мистер изменил игру киевской команды на поле. Под его руководством команда сразу дала видимый результат – взяла Суперкубок и вышла в групповой этап Лиги чемпионов впервые за последние четыре года. В квартете с "Ювентусом" и "Барселоной" команда заняла третье место и квалифицировалась в плей-офф Лиги Европы. И впервые с августа 2018 года киевляне вернулись на вершину таблицы УПЛ. Но сможет румынский наставник доказать, в частности, фанатам правильность своего назначения.

Проигрыш Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона

Авторитетное издание The Ring назвало победу Теофимо Лопеса над украинцем самым неожиданным результатом в боксе в 2020 году. И с этим трудно не согласиться.

Лопес, которому было всего 23 года, не имел ничего общего с опытом одного из лидеров pound-for-pound. Американец выходил на бой в качестве андердога, но победил единогласным решением судей. Лопес владел ощутимым преимуществом в первых шести раундах, украинец прибавил во второй половине, но для победы этого не хватило.

Ломаченко лишился всех трех поясов, а Лопес стал абсолютным чемпионом. Теофимо отказывается давать реванш украинцу.

Техническое поражение сборной Украины

Конец года стал шоком для национальной команды и ее болельщиков. Судьбу ключевой игры против Швейцарии в Лиге нации решили в кабинетах, а не на поле.

По прилету в Люцерн нашу команду отправили на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. Хотя подопечные Андрея Шевченко были готовы сыграть, поскольку в составе были необходимые 13 футболистов с отрицательным результатом. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось, а привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.

УЕФА присудил нашей команде техническое поражение, мотивируя это тем, что Украина не предусмотрела полную замену состава. Поскольку перед последним туром Украина опережала Швейцарию на 3 очка и выиграла в первом матче 2:1, решение УЕФА отправило нашу сборную на последнее место и, как следствие, она покинула высший дивизион Лиги наций.

Украинская сторона подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, в котором требует отмены технического поражения и определения исхода матча жеребьевкой. К делу была привлечена команда юристов из Испании, Швейцарии, а также из Ассоциации юристов Украины. Именно эти юристы выиграли дело Мораеса. Сам вердикт CAS мы уже узнаем в следующем 2021 году.