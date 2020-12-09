Украина обжаловала техническое поражение в матче со сборной Швейцарии

Фото: Украина - Швейцария (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление с целью обжаловать решения УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии. На прошлой неделе украинская сторона получила мотивационную часть этого решения.

Об этом говорится в официальном сообщении УАФ.

Для подготовки заявления об апелляции, кроме юристов самой организации, были привлечены специалисты по спортивному праву юридических компаний Испании и Швейцарии, а также из Ассоциации юристов Украины.

Напомним, что поединок последнего тура не состоялся в связи с решением медицинских органов Люцерна, где должна была состояться игра, отправить всю украинскую сборную на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. Хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с негативным результатом.

По прилету в Киев все тесты делегации на коронавирус дали отрицательный результат, в том числе двух игроков, которые в Люцерне получили положительный результат.

Результат матча имеет решающее значение, ведь победитель гарантирует себе сохранение прописки в элитном дивизионе турнира.