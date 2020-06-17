Сборная Украины узнала график матчей на Евро-2020

Фото: сборная Украины (facebook.com/uafukraine)

Все города подтвердили намерение принять матчи

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании утвердил даты проведения Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето следующего года. Сборная Украины в рамках группы С сыграет с 13 по 21 июня 2021 года.

Об этом сообщается на сайте организации.

Известно, что соперниками команды Андрея Шевченко станут Нидерланды и Австрия, а третий оппонент по групповому этапу определится по итогам стыковых матчей.

График матчей сборной Украины на Евро-2020:

13.06.2021 (воскресенье)

Австрия - победитель плей-офф (Будапешт, 19:00)

Голландия - Украина (Амстердам, 22:00)

17.06.2021 (четверг)

Украина - победитель плей-офф (Бухарест, 16:00)

Нидерланды - Австрия (Амстердам, 22:00)

21.06.2021 (понедельник)

победитель плей-офф - Нидерланды (Амстердам, 19:00)

Украина - Австрия (Бухарест, 19:00)

Также на сайте УЕФА отмечается, что все изначально выбранные 12 городов-хозяев подтвердили свои намерения принять матчи летом следующего года.

Матчи Евро-2020, который сохранит название, состоится с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. Финал пройдет в столице Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что два города не предоставили УЕФА гарантии проведения матчей в 2021 году.

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Автор: Вера Олейник