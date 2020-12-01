ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

УЕФА объяснил причину присуждения сборной Украины технического поражения

Ньон, Вторник 01 декабря 2020 10:02
УЕФА объяснил причину присуждения сборной Украины технического поражения
Фото: Украина - Швейцария (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Вера Олейник

УЕФА прислал УАФ мотивационную часть своего решения о присуждении технического поражения сборной Украине в матче заключительного тура Лиги наций против Швейцарии со счетом 0:3. Оно состоит из 17 страниц, подписанных главой апелляционного комитета организации Педро Томасом.

Об этом сообщают "Футбол News".

В частности, речь идет о том, что УАФ должна была предвидеть потенциальную возможность полной замены команды после позитивных тестов в Германии.

На данный момент юристы УАФ изучают документацию. У Ассоциации есть десять дней, чтобы подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, что поединок последнего тура не состоялся в связи с решением медицинских органов Люцерна, где должна была состояться игра, отправить всю украинскую сборную на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. Хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с негативным результатом.

По прилету в Киев все тесты делегации на коронавирус дали отрицательный результат, в том числе двух игроков, которые в Люцерне получили положительный результат.

Результат матча имеет решающее значение, ведь победитель гарантирует себе сохранение прописки в элитном дивизионе турнира.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт Сборная УкраиныУЕФАШвейцарияЛига наций

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь