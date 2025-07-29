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Ніжний маковий рулет, який не шкодить фігурі: легкий рецепт

Вівторок 29 липня 2025 07:45
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Ніжний маковий рулет, який не шкодить фігурі: легкий рецепт Рецепт смачного макового рулету, який не шкодить фігурі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

Сирно-маковий рулет - це корисний і смачний десерт, який легко вписується в раціон під час дієти. Завдяки поєднанню знежиреного сиру та маку, він забезпечує організм білком, кальцієм і клітковиною, водночас залишаючись низькокалорійним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Рецепт сирно-макового рулету

Для приготування знадобиться:

  • лаваш - 70 г
  • яйця - 2 шт.
  • кисломолочний сир (0.2%) - 250 г
  • замінник цукру - 40 г
  • мак - 60 г

Загальний час приготування - 40 хв. У 100 г продукту:

  • калорій - 160
  • білка -13 г
  • жирів 7 г
  • вуглеводів 10 г

Вага всієї порції - 550 г.

Легкий спосіб приготування

Спочатку залийте мак окропом і лишіть на 10 хв. Далі додайте в тарілку сир, 1 яйце, та один яєчний білок (жовток залишіть), додайте замінник цукру і вкиньте мак, з якого попередньо відцідіть воду. Все ретельно вимішайте.

Після цього викладаємо на тонкий лаваш і розрівнюємо. Скрутіть у рулет і перекладіть на пергамент і змастіть зверху жовтком.

Випікайте при 180 С 25 хв.

Ніжний маковий рулет, який не шкодить фігурі: легкий рецепт

Ніжний маковий рулет, який не шкодить фігурі: легкий рецепт

Ніжний маковий рулет, який не шкодить фігурі: легкий рецептРецепт сирно-макового рулету (фото: кадр з відео)

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