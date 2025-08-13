Топ-5 салатов из помидоров, которые стоит приготовить до конца лета (фото)
Летом в сезон свежих помидоров нужно успеть приготовить полезные и вкусные салаты. В них сочетаются витамины, свежесть и яркие ароматы лета - идеально для поддержания здоровья и легких летних ужинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Салат из маринованных помидоров черри
Ингредиенты:
- маринованные помидоры черри - 300 г
- красный лук - 1 шт.
- зелень (петрушка, укроп, базилик) - по вкусу
- оливковое масло - 2-3 ст. л
- лимонный сок или уксус (яблочный или винный) - 1 ст. л
- чеснок - 1 зубчик (по желанию)
- соль, черный перец - по вкусу
Способ приготовления
Помидоры черри нарежьте пополам или оставьте целыми, если они маленькие. Лук нарежьте тонкими полукольцами или кубиками. Зелень измельчите, а чеснок очень мелко нарежьте.
Смешайте в миске помидоры, лук, зелень и чеснок. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком или уксусом, добавьте соль и перец по вкусу.
Салат из маринованных помидоров черри (фото: eatingwell.com)
Салат из помидоров и фасоли
Ингредиенты:
- помидоры черри - 200 г
- микс салатных листьев - 150 г
- белая фасоль (консервированная или отварная) - 1 стакан
- красный лук - 1/2 маленькой головки (по желанию)
- оливковое масло - 2-3 ст. л
- лимонный сок или бальзамический уксус - 1 ст. л
- соль, черный перец - по вкусу
Помойте и обсушите помидоры черри, разрежьте их пополам. Также промойте микс салата.
Если фасоль консервированная - слейте жидкость и промойте ее холодной водой. По желанию нарежьте тонкими полукольцами красный лук.
В большой миске смешайте помидоры, микс салата, белую фасоль и лук. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком или уксусом, посолите и поперчите.
Салат из помидоров и фасоли (фото: eatingwell.com)
Салат из помидоров и сыра фета
Ингредиенты:
- помидоры - 3-4 средние, нарезанные кольцами
- огурцы - 2 средних, нарезанные тонкими ломтиками
- сыр фета - 150 г
- свежий базилик
- оливковое масло - 2-3 ст. л
- лимонный сок или винный уксус - 1 ст. л
- соль и черный перец - по вкусу
Выложите на тарелку помидоры кольцами, как на фото ниже. Далее разложите огурцы. Посыпьте сыром фета, добавьте листья базилика. Все полейте оливковым маслом и лимонным соком или уксусом.
Посолите и поперчите по вкусу. Осторожно перемешайте или подавайте слоями.
Салат из помидоров и сыра фета (фото: eatingwell.com)
Салат с майонезной заправкой
Ингредиенты:
- помидоры черри - 200 г
- огурец - 1 шт.
- редис - 5-6 шт.
- сыр фета - 100 г
- майонез - 2-3 ст. л
- лук (лучше красный или салатный) - 1 маленькая головка
- лимонный сок - 1 ст. л
- соль, перец - по вкусу
- зелень (укроп, петрушка) - по желанию
Сначала помойте овощи. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. Огурец и редис нарежьте кубиками. Лук нужно нарезать очень тонко полукольцами.
Сыр фета нарежьте кубиками и смешайте все вместе в салатнице. Добавьте майонез, лимонный сок, посолите и поперчите, тщательно перемешайте.
По желанию добавьте мелко нарезанную зелень.
Салат из помидоров, заправленный майонезом (фото: eatingwell.com)
Салат капрезе с помидорами черри
Ингредиенты:
- помидоры черри - 200 г
- моцарелла (шарики или нарезанная) - 150 г
- свежий базилик - несколько листочков
- чеснок - 1 маленький зубчик
- оливковое масло - 2-3 ст. л
- соль, черный перец - по вкусу
Помойте помидоры черри и разрежьте их пополам. Моцареллу нарежьте кусочками, чеснок очень мелко порежьте или натрите на терке.
На тарелку выложите помидоры и моцареллу, распределите чеснок. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Украсьте свежим базиликом.
Салат капрезе с помидорами черри (фото: eatingwell.com)
Вас может заинтересовать:
- Рецепт вкусной пасты с тунцом за 15 минут
- Нежным маковый рулет, который не вредит фигуре
- Вкусный малиновый пирог, который точно понравится каждому