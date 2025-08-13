ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Топ-5 салатов из помидоров, которые стоит приготовить до конца лета (фото)

Среда 13 августа 2025 07:45
UA EN RU
Топ-5 салатов из помидоров, которые стоит приготовить до конца лета (фото) 5 рецептов вкусных летних салатов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летом в сезон свежих помидоров нужно успеть приготовить полезные и вкусные салаты. В них сочетаются витамины, свежесть и яркие ароматы лета - идеально для поддержания здоровья и легких летних ужинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Салат из маринованных помидоров черри

Ингредиенты:

  • маринованные помидоры черри - 300 г
  • красный лук - 1 шт.
  • зелень (петрушка, укроп, базилик) - по вкусу
  • оливковое масло - 2-3 ст. л
  • лимонный сок или уксус (яблочный или винный) - 1 ст. л
  • чеснок - 1 зубчик (по желанию)
  • соль, черный перец - по вкусу

Способ приготовления

Помидоры черри нарежьте пополам или оставьте целыми, если они маленькие. Лук нарежьте тонкими полукольцами или кубиками. Зелень измельчите, а чеснок очень мелко нарежьте.

Смешайте в миске помидоры, лук, зелень и чеснок. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком или уксусом, добавьте соль и перец по вкусу.

Топ-5 салатов из помидоров, которые стоит приготовить до конца лета (фото)Салат из маринованных помидоров черри (фото: eatingwell.com)

Салат из помидоров и фасоли

Ингредиенты:

  • помидоры черри - 200 г
  • микс салатных листьев - 150 г
  • белая фасоль (консервированная или отварная) - 1 стакан
  • красный лук - 1/2 маленькой головки (по желанию)
  • оливковое масло - 2-3 ст. л
  • лимонный сок или бальзамический уксус - 1 ст. л
  • соль, черный перец - по вкусу

Помойте и обсушите помидоры черри, разрежьте их пополам. Также промойте микс салата.

Если фасоль консервированная - слейте жидкость и промойте ее холодной водой. По желанию нарежьте тонкими полукольцами красный лук.

В большой миске смешайте помидоры, микс салата, белую фасоль и лук. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком или уксусом, посолите и поперчите.

Топ-5 салатов из помидоров, которые стоит приготовить до конца лета (фото)Салат из помидоров и фасоли (фото: eatingwell.com)

Салат из помидоров и сыра фета

Ингредиенты:

  • помидоры - 3-4 средние, нарезанные кольцами
  • огурцы - 2 средних, нарезанные тонкими ломтиками
  • сыр фета - 150 г
  • свежий базилик
  • оливковое масло - 2-3 ст. л
  • лимонный сок или винный уксус - 1 ст. л
  • соль и черный перец - по вкусу

Выложите на тарелку помидоры кольцами, как на фото ниже. Далее разложите огурцы. Посыпьте сыром фета, добавьте листья базилика. Все полейте оливковым маслом и лимонным соком или уксусом.

Посолите и поперчите по вкусу. Осторожно перемешайте или подавайте слоями.

Топ-5 салатов из помидоров, которые стоит приготовить до конца лета (фото)Салат из помидоров и сыра фета (фото: eatingwell.com)

Салат с майонезной заправкой

Ингредиенты:

  • помидоры черри - 200 г
  • огурец - 1 шт.
  • редис - 5-6 шт.
  • сыр фета - 100 г
  • майонез - 2-3 ст. л
  • лук (лучше красный или салатный) - 1 маленькая головка
  • лимонный сок - 1 ст. л
  • соль, перец - по вкусу
  • зелень (укроп, петрушка) - по желанию

Сначала помойте овощи. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. Огурец и редис нарежьте кубиками. Лук нужно нарезать очень тонко полукольцами.

Сыр фета нарежьте кубиками и смешайте все вместе в салатнице. Добавьте майонез, лимонный сок, посолите и поперчите, тщательно перемешайте.

По желанию добавьте мелко нарезанную зелень.

Топ-5 салатов из помидоров, которые стоит приготовить до конца лета (фото)Салат из помидоров, заправленный майонезом (фото: eatingwell.com)

Салат капрезе с помидорами черри

Ингредиенты:

  • помидоры черри - 200 г
  • моцарелла (шарики или нарезанная) - 150 г
  • свежий базилик - несколько листочков
  • чеснок - 1 маленький зубчик
  • оливковое масло - 2-3 ст. л
  • соль, черный перец - по вкусу

Помойте помидоры черри и разрежьте их пополам. Моцареллу нарежьте кусочками, чеснок очень мелко порежьте или натрите на терке.

На тарелку выложите помидоры и моцареллу, распределите чеснок. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Украсьте свежим базиликом.

Топ-5 салатов из помидоров, которые стоит приготовить до конца лета (фото)Салат капрезе с помидорами черри (фото: eatingwell.com)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Салаты Помидоры
Новости
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия