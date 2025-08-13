Топ-5 салатов из помидоров, которые стоит приготовить до конца лета (фото)

Летом в сезон свежих помидоров нужно успеть приготовить полезные и вкусные салаты. В них сочетаются витамины, свежесть и яркие ароматы лета - идеально для поддержания здоровья и легких летних ужинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Салат из маринованных помидоров черри

Ингредиенты:

маринованные помидоры черри - 300 г

красный лук - 1 шт.

зелень (петрушка, укроп, базилик) - по вкусу

оливковое масло - 2-3 ст. л

лимонный сок или уксус (яблочный или винный) - 1 ст. л

чеснок - 1 зубчик (по желанию)

соль, черный перец - по вкусу

Способ приготовления

Помидоры черри нарежьте пополам или оставьте целыми, если они маленькие. Лук нарежьте тонкими полукольцами или кубиками. Зелень измельчите, а чеснок очень мелко нарежьте.

Смешайте в миске помидоры, лук, зелень и чеснок. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком или уксусом, добавьте соль и перец по вкусу.

Салат из маринованных помидоров черри (фото: eatingwell.com)

Салат из помидоров и фасоли

Ингредиенты:

помидоры черри - 200 г

микс салатных листьев - 150 г

белая фасоль (консервированная или отварная) - 1 стакан

красный лук - 1/2 маленькой головки (по желанию)

оливковое масло - 2-3 ст. л

лимонный сок или бальзамический уксус - 1 ст. л

соль, черный перец - по вкусу

Помойте и обсушите помидоры черри, разрежьте их пополам. Также промойте микс салата.

Если фасоль консервированная - слейте жидкость и промойте ее холодной водой. По желанию нарежьте тонкими полукольцами красный лук.

В большой миске смешайте помидоры, микс салата, белую фасоль и лук. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком или уксусом, посолите и поперчите.

Салат из помидоров и фасоли (фото: eatingwell.com)

Салат из помидоров и сыра фета

Ингредиенты:

помидоры - 3-4 средние, нарезанные кольцами

огурцы - 2 средних, нарезанные тонкими ломтиками

сыр фета - 150 г

свежий базилик

оливковое масло - 2-3 ст. л

лимонный сок или винный уксус - 1 ст. л

соль и черный перец - по вкусу

Выложите на тарелку помидоры кольцами, как на фото ниже. Далее разложите огурцы. Посыпьте сыром фета, добавьте листья базилика. Все полейте оливковым маслом и лимонным соком или уксусом.

Посолите и поперчите по вкусу. Осторожно перемешайте или подавайте слоями.

Салат из помидоров и сыра фета (фото: eatingwell.com)

Салат с майонезной заправкой

Ингредиенты:

помидоры черри - 200 г

огурец - 1 шт.

редис - 5-6 шт.

сыр фета - 100 г

майонез - 2-3 ст. л

лук (лучше красный или салатный) - 1 маленькая головка

лимонный сок - 1 ст. л

соль, перец - по вкусу

зелень (укроп, петрушка) - по желанию

Сначала помойте овощи. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. Огурец и редис нарежьте кубиками. Лук нужно нарезать очень тонко полукольцами.

Сыр фета нарежьте кубиками и смешайте все вместе в салатнице. Добавьте майонез, лимонный сок, посолите и поперчите, тщательно перемешайте.

По желанию добавьте мелко нарезанную зелень.

Салат из помидоров, заправленный майонезом (фото: eatingwell.com)

Салат капрезе с помидорами черри

Ингредиенты:

помидоры черри - 200 г

моцарелла (шарики или нарезанная) - 150 г

свежий базилик - несколько листочков

чеснок - 1 маленький зубчик

оливковое масло - 2-3 ст. л

соль, черный перец - по вкусу

Помойте помидоры черри и разрежьте их пополам. Моцареллу нарежьте кусочками, чеснок очень мелко порежьте или натрите на терке.

На тарелку выложите помидоры и моцареллу, распределите чеснок. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Украсьте свежим базиликом.

Салат капрезе с помидорами черри (фото: eatingwell.com)