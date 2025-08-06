Неймовірно смачна паста з тунцем за 15 хвилин: ідеальний рецепт для зайнятих
Паста з тунцем - простий та швидкий у приготуванні варіант смачної страви, який не потребує дорогих інгредієнтів чи кулінарного досвіду. Ідеально підходить для буденного раціону або легкої вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Паста з тунцем: легкий рецепт
За словами експерта, найабсурдніший міф, в який вірить багато людей - що на дієті не можна їсти картоплю чи макарони. Але якісні макарони із твердих сортів - це один із найкращих та найситніших гарнірів на дієті.
Знадобляться такі інгредієнти:
- макарони - 300 г
- тунець у власному соку - 240 г
- вершковий сир - 70 г
- твердий сир - 20 г
- оливки - 30 г (за бажання)
- сіль, перець - до смаку
Загальний час приготування страви - 15 хв, а вага всієї порції - 1100 г.
Спосіб приготування
Спочатку ставимо варитись макарони у підсоленій воді та готуємо 14 хв.
Приготування пасти з тунцем (фото: кадр з відео)
Далі в тарілку вкиньте вершковий сир, оливки, сіль, перець та тунець. Все ретельно перемішайте.
Приготування пасти з тунцем (фото: кадр з відео)
Після цього додайте макарони у миску. Натріть на тертці твердий сир і все вимішайте. Паста з тунцем готова і її можна подавати на стіл.
Паста з тунцем (фото: кадр з відео)
Вас може зацікавити
- Рецепт соковитої курки-гриль, яка буде танути у роті
- 5 рецептів сезонних салатів для обіду чи вечері
- Дієтичні рулетики з кабачків, які не зашкодять фігурі