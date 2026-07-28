Топ-10 вишів Львова з найвищими конкурсними балами: куди найважче вступити

Львів залишається одним із найпопулярніших міст для здобуття освіти. Торішня вступна кампанія показала високі показники конкурсного балу у вишах регіону.
РБК-Україна із посиланням на Abitly ділиться рейтингом вишів Львова із найвищим балом при вступі.
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Для аналізу взяли дані за 2025-й рік, оскільки цьогорічна вступна кампанія ще триває.
До рейтингу увійшли як великі класичні університети з тисячами абітурієнтів, так і невеликі або спеціалізовані заклади. Високі прохідні бали традиційно демонструють медичні, мистецькі та приватні інституції.
Лідером за середнім балом НМТ у загальному списку став приватний заклад Український католицький університет із показником 169,42 бала.
Серед класичних університетів високі показники утримують Львівський національний університет імені Івана Франка (145,45 бала) та Національний університет "Львівська політехніка" (138,82 бала). Саме у цих закладах було найбільше вступників торік - 4 097 та 4 896 відповідно.
Рейтинг за найвищим балом у 2025-му:
Для більшості спеціальностей для вступу на бюджет потрібно не менше 130 балів, а для елітних напрямів (право, медицина, міжнародні відносини) - 150 балів як на бюджет, так і на контракт.
Абітурієнти можуть розрахувати свій конкурсний бал за допомогою спеціального калькулятора. На остаточний показник також впливає регіональний коефіцієнт.