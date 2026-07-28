Топ-10 вишів Львова з найвищими конкурсними балами: куди найважче вступити

Головне: Лідери за балами: Український католицький університет очолив загальний список із показником 169,42 бала, за ним ідуть медуніверситет (161 бал) та академія мистецтв (154,38 бала).

Український католицький університет очолив загальний список із показником 169,42 бала, за ним ідуть медуніверситет (161 бал) та академія мистецтв (154,38 бала). Лідери за кількістю абітурієнтів: Найбільше вступників торік прийняли "Львівська політехніка" (4 896 осіб) та ЛНУ імені Франка (4 097 осіб).

Найбільше вступників торік прийняли "Львівська політехніка" (4 896 осіб) та ЛНУ імені Франка (4 097 осіб). Форма власності: До десятки увійшли два приватні виші - УКУ та Львівський торговельно-економічний університет.

Куди найважче вступити

Для аналізу взяли дані за 2025-й рік, оскільки цьогорічна вступна кампанія ще триває.

До рейтингу увійшли як великі класичні університети з тисячами абітурієнтів, так і невеликі або спеціалізовані заклади. Високі прохідні бали традиційно демонструють медичні, мистецькі та приватні інституції.

Лідером за середнім балом НМТ у загальному списку став приватний заклад Український католицький університет із показником 169,42 бала.

Серед класичних університетів високі показники утримують Львівський національний університет імені Івана Франка (145,45 бала) та Національний університет "Львівська політехніка" (138,82 бала). Саме у цих закладах було найбільше вступників торік - 4 097 та 4 896 відповідно.

Рейтинг за найвищим балом у 2025-му: