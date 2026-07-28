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Топ-10 вузов Львова с самыми высокими конкурсными баллами: куда труднее всего поступить

08:07 28.07.2026 Вт
2 мин
Кто стал лидером за "вступительным порогом"?
aimg Василина Копытко
Рейтинг показывает данные вступительной кампании в 2025 году (фото: facebook.com franko.lviv.ua)

Львов остается одним из самых популярных городов для получения образования. Прошлогодняя вступительная кампания показала высокие показатели конкурсного балла в вузах региона.

РБК-Украина со ссылкой на Abitly делится рейтингом вузов Львова с самым высоким баллом при поступлении.

Главное:

  • Лидеры по баллам: Украинский католический университет возглавил общий список с показателем 169,42 балла, за ним следуют медуниверситет (161 балл) и академия искусств (154,38 балла).
  • Лидеры по количеству абитуриентов: Больше всего абитуриентов в прошлом году приняли "Львовская политехника" (4 896 человек) и ЛНУ имени Франко (4 097 человек).
  • Форма собственности: В десятку вошли два частных вуза - УКУ и Львовский торгово-экономический университет.

Куда труднее всего поступить

Для анализа взяли данные за 2025-й год, поскольку вступительная кампания в этом году еще продолжается.

В рейтинг вошли как большие классические университеты с тысячами абитуриентов, так и небольшие или специализированные заведения. Высокие проходные баллы традиционно демонстрируют медицинские, художественные и частные учреждения.

Лидером по среднему баллу НМТ в общем списке стало частное заведение Украинский католический университет с показателем 169,42 балла.

Среди классических университетов высокие показатели удерживают Львовский национальный университет имени Ивана Франко (145,45 балла) и Национальный университет Львовская политехника (138,82 балла). Именно в этих заведениях было больше всего абитуриентов в прошлом году - 4 097 и 4 896 соответственно.

Читайте также: Поступление-2026: что нужно сделать после подачи заявления, чтобы не потерять приоритет

Рейтинг по наивысшему баллу в 2025-м:

  • Украинский католический университет (УКУ) (частное заведение) - 169,42 балла
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - 161 балл
  • Львовская национальная академия искусств (ЛНАМ) - 154,38 балла
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 145,45 балла
  • Львовский государственный университет внутренних дел (ЛьвГУВД) - 142,75 балла
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 138,82 балла
  • Львовский торгово-экономический университет (ЛТЭУ) (частное заведение) - 138,46 балла
  • Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского (ЛГУФК) - 135,81 балла
  • Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности (ЛГУ БЖД) - 133,33 балла
  • Национальный лесотехнический университет Украины (НЛТУ Украины) - 132,69 балла.

Сколько баллов нужно для поступления

Для большинства специальностей для поступления на бюджет нужно не менее 130 баллов, а для элитных направлений (право, медицина, международные отношения) - 150 баллов как на бюджет, так и на контракт.

Абитуриенты могут рассчитать свой конкурсный балл с помощью специального калькулятора. На окончательный показатель также влияет региональный коэффициент.

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