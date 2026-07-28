Топ-10 вузов Львова с самыми высокими конкурсными баллами: куда труднее всего поступить

Львов остается одним из самых популярных городов для получения образования. Прошлогодняя вступительная кампания показала высокие показатели конкурсного балла в вузах региона.
РБК-Украина со ссылкой на Abitly делится рейтингом вузов Львова с самым высоким баллом при поступлении.
Главное:
Для анализа взяли данные за 2025-й год, поскольку вступительная кампания в этом году еще продолжается.
В рейтинг вошли как большие классические университеты с тысячами абитуриентов, так и небольшие или специализированные заведения. Высокие проходные баллы традиционно демонстрируют медицинские, художественные и частные учреждения.
Лидером по среднему баллу НМТ в общем списке стало частное заведение Украинский католический университет с показателем 169,42 балла.
Среди классических университетов высокие показатели удерживают Львовский национальный университет имени Ивана Франко (145,45 балла) и Национальный университет Львовская политехника (138,82 балла). Именно в этих заведениях было больше всего абитуриентов в прошлом году - 4 097 и 4 896 соответственно.
Рейтинг по наивысшему баллу в 2025-м:
Для большинства специальностей для поступления на бюджет нужно не менее 130 баллов, а для элитных направлений (право, медицина, международные отношения) - 150 баллов как на бюджет, так и на контракт.
Абитуриенты могут рассчитать свой конкурсный балл с помощью специального калькулятора. На окончательный показатель также влияет региональный коэффициент.