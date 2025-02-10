Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: кого шукають і скільки обіцяють платити

Військовий рекрутинг в Україні

Нагадаємо, загальна мобілізація є процесом залучення громадян до Збройних сил України та інших військових формувань для оборони держави в умовах повномасштабної війни з РФ (на тлі загрози суверенітету й територіальній цілісності країни).

На початку листопада 2023 року в Україні затвердили Концепцію військової кадрової політики до 2028 року. Цей документ визначив стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'ятьох років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

Дещо пізніше у Міноборони повідомили, що розпочали проект рекрутингу - для забезпечення армії та інших силових структур належною кількістю особового складу.

Експерти пояснили, що цей проект дозволяє людям обирати конкретний підрозділ та визначену посаду, щоб їхній цивільний досвід був найбільш корисним.

У червні 2024 року правила рекрутингу до ЗСУ дещо змінили. А в листопаді Кабмін удосконалив онлайн-рекрутинг до армії.

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

На початку 2025 року стало відомо, що в Україні зростає попит на військові вакансії, при цьому серед найбільш популярних вакансій - не лише "тилові".

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