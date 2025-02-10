Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платить

Национальная гвардия Украины (НГУ) обнародовала 10 лучших актуальных вакансий. На них могут претендовать как военнообязанные граждане (в рамках мобилизационных процессов), так и действующие военнослужащие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.
В десятку лучших вакансий от Национальной гвардии Украины (на специализированной платформе robota.ua) по состоянию на понедельник, 10 февраля, попали различные предложения.
Так, психологическая служба НГУ приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву по мобилизации на должность военного психолога - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 125 000 гривен.
Требования к кандидату являются следующими:
Западное отделение комплектования НГУ ищет пулеметчика для службы в воинской части в городе Луцк.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Опыт работы - необязателен. Однако необходимы:
Воинская часть НГУ 3055 в городе Ровно ищет командира взвода.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 125 000 гривен.
Работу предлагают военному, офицеру с высшим образованием и пригодностью к прохождению военной службы.
Бригада НГУ "Азов" ищет видеографа (оператора-монтажера).
Денежное обеспечение - от 27 000 до 127 000 гривен.
Среди основных требований:
Та же 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет травматолога.
Денежное обеспечение - от 27 000 до 127 000 гривен.
При этом в обязательные требования входят:
Центральное отделение комплектования НГУ предлагает работу повара.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Главные критерии отбора:
Отдел комплектования НГУ в городе Киеве ищет электрика - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 51 000 гривен.
Требования к кандидату:
Бригада НГУ "Рубіж" (военная часть 3018 в Гостомеле Киевской области) ищет водителя категории D - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
Требования к кандидату:
Западное отделение комплектования НГУ в городе Львов ищет сапера для штурмовой бригады "Червона Калина".
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
Среди требований - полное общее среднее образование и пригодность к прохождению военной службы. Между тем опыт работы - необязателен.
Воинская часть НГУ 3008 из города Винница ищет гранатометчика.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Среди требований - полное общее среднее образование и пригодность к прохождению военной службы. Опыт работы - необязателен.
Напомним, всеобщая мобилизация является процессом привлечения граждан в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для обороны государства в условиях полномасштабной войны с РФ (на фоне угрозы суверенитету и территориальной целостности страны).
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Эксперты объяснили, что этот проект позволяет людям выбирать конкретное подразделение и определенную должность, чтобы их гражданский опыт был наиболее полезным.
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