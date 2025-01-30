В Україні зростає попит на військові вакансії: які спеціальності найбільш популярні

Понад 30 000 кандидатів протягом року відгукнулися на військові вакансії, розміщені на платформі OLX Робота. Дослідження показують, що попит на роботу зростає не лише серед виключно військових, а й у робітничих спеціальностях, таких як кухарі, водії та слюсарі.

РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота розповідає, які вакансії в оборонному секторі найбільш популярні серед українців.

За рік на платформі з’явилося близько 3000 оголошень про військові вакансії, на які загалом на них відгукнулося 30 000 кандидатів. Дані дослідження свідчать, що популярними стали не лише спеціальності для військовослужбовців, а й робітничі професії, такі як кухарі, водії та слюсарі.

Серед військових спеціальностей найбільший інтерес викликали водії, стрільці, оператори БпЛА, командири та медики. Найбільше відгуків на вакансії у ЗСУ надійшло з Київської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Львівської областей.

Найпопулярніші вакансії:

підрозділи ППО - середня зарплата 60 000 гривень,

оператори FPV-дронів - 70 000 гривень,

кухарі - 70 000 гривень,

інструктори та бухгалтери – 35-36 000 гривень.

Також із другої половини 2024 року збільшився попит на вакансії від окремих військових бригад. Наприклад, один із підрозділів завдяки OLX повністю сформував групу операторів БпЛА.