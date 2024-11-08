Кабмін удосконалив онлайн-рекрутинг до армії: що змінилось
Кабінет міністрів удосконалив порядок рекрутингу до армії в електронній формі. Відтепер після надходження заяви від громадянина військова частина повинна протягом робочого ухвалити рішення щодо нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Мельничук повідомив, що Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі.
Зокрема, військова частина після надходження заяви від громадянина повинна протягом робочого дня провести співбесіду з ним та ухвалити рішення щодо прийому на військову службу за контрактом.
"Передбачено, що військова частина, вибрана особою, протягом одного робочого дня з моменту надходження з використанням рекрутингової платформи заяви проводить уточнення намірів особи щодо укладення контракту про проходження військової служби, зокрема, шляхом проведення співбесіди, та приймає рішення щодо прийому особи на військову службу за контрактом", - повідомив він.
Про ухвалене рішення, за словами представника Кабміну, військова частина має повідомити особу із використанням рекрутингової платформи, у день його ухвалення.
У випадку рішення про прийняття особи на військову службу за контрактом з такою особою за її бажанням укладається контракт про проходження громадянами України військової служби.
У випадку рішення про відмову у прийнятті особи на військову службу за контрактом особі - повідомляється причина такої відмови.
Нагадаємо, що від минулого року в Україні створено центри рекрутингу української армії. Це пілотний проєкт Міністерства оборони України, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу.
В центрах рекрутери надають інформацію щодо вакансій, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі.
Ба більше, минулого місяця Міністерство цифрової трансформації запустило онлайн рекрутинг до підрозділів операторів безпілотників у застосунку “Дія”.
Учасниками проєкту можуть стати громадяни України віком від 18 до 55 років.
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