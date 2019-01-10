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Томос вернули в Украину

Новости » Общество    10.01.2019 - 13:38
Томос вернули в Украину
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вчера в Константинополе томос подписали все члены Синода Вселенского патриархата

Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернули в Украину. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Ровно, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что Украина и украинский народ получили большой подарок на Рождество - подарок в виде поместной автокефальной православной церкви Украины.

"После того, как томос был подписан Варфоломеем, привезены в Украину, 7 января на Рождество в Святой Софии была служба и десятки тысяч прихожан имели возможность увидеть томос. Мы вчера вернули его в Константинополь, чтобы все члены синода Вселенского патриархата скрепили своими подписями томос, а сегодня утром томос вернулся в Украину и по решению предстоятеля сегодня он в Ровно", - сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что Украина является одной из крупнейших православных наций и сейчас большое количество приходов принимает решение о присоединении к новой церкви.

 
Молебень у Свято-Покровському кафедральному соборі м.Рівне

Радий разом з рівненською громадою спільно помолитися у Свято-Покровському кафедральному соборі та привітати вірян з отриманням Томосу для ПЦУ. Саме звідси розпочав свою церковну місію Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Знаю, що Рівненщину і першого Предстоятеля Православної Церкви України пов’язують і будуть пов’язувати особливі зв’язки. Символічно, що після Києва, Томос прибув до Рівного, де віряни зможуть вживу побачити нашу реліквію. Адже Томос – чергове свідчення того, що Україна набула волі. Дякую за вашу рішучість, за віру в Бога і віру в Україну!

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 10 січня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Как писало РБК-Украина, автокефальный статус Православной церкви Украины (ПЦУ) был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.

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