Томос об автокефалии ПЦУ подписали все члены Синода Вселенского патриархата

Фото: члены Синода Вселенского патриархата подписали томос (facebook.com/nelly.kovalska)

Вселенский патриархат 6 января предоставил томос ПЦУ

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) сегодня, 9 января 2019 года, подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romfea.

Как отмечается, томос для ПЦУ был окончательно подписан на сегодняшнем заседании священного Синода Вселенского патриархата всеми членами Синода.

Фото: facebook.com/nelly.kovalska

Напомним, 6 января 2019 года Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины. Предстоятель ПЦУ Епифаний в ходе богослужения в храме Святого Георгия на Фанаре получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.

Кроме того, сообщалось, что в воскресенье, 6 января, вечером в Киеве приземлился самолет с томосом об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как заявлял руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, томос об автокефалии ПЦУ на некоторое время вернется в Стамбул, так как его должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата.