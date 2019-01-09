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Томос об автокефалии ПЦУ подписали все члены Синода Вселенского патриархата

Новости » Общество    09.01.2019 - 12:53
Томос об автокефалии ПЦУ подписали все члены Синода Вселенского патриархата
Фото: члены Синода Вселенского патриархата подписали томос (facebook.com/nelly.kovalska)

Вселенский патриархат 6 января предоставил томос ПЦУ

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) сегодня, 9 января 2019 года, подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romfea.

Как отмечается, томос для ПЦУ был окончательно подписан на сегодняшнем заседании священного Синода Вселенского патриархата всеми членами Синода.

Томос об автокефалии ПЦУ подписали все члены Синода Вселенского патриархата

Фото: facebook.com/nelly.kovalska

Напомним, 6 января 2019 года Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины. Предстоятель ПЦУ Епифаний в ходе богослужения в храме Святого Георгия на Фанаре получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию. 

Кроме того, сообщалось, что в воскресенье, 6 января, вечером в Киеве приземлился самолет с томосом об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). 

Как заявлял руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, томос об автокефалии ПЦУ на некоторое время вернется в Стамбул, так как его должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата

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