Автокефальный статус ПЦУ был подтвержден совместной евхаристией Варфоломея и Епифания, - Зоря

Фото: Евстратий Зоря (facebook.com/koshmalvn)

Для Вселенского патриарха факт автокефалии 6 января уже был свершившимся

Автокефальный статус Православной церкви Украины (ПЦУ) был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение архиепископа Евстратия Зори в Facebook.

Зоря отметил, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей и иерархи Константинопольской церкви сослужили вместе с Киевским митрополитом Епифанием и иерархами Украинской церкви божественную литургию.

"Весь чин и порядок сослужение подчеркивал, что это служение двух предстоятелей автокефальных поместных церквей. То есть для самого Вселенского патриарха факт автокефалии - 6 января уже был свершившимся, настоящим и таким, что вступил в действие. И совместная евхаристия, причастие тела и крови Христовых, были проявлением этого", - написал он.

Зоря добавил, что из-за того, что на публичной копии томоса для Украины не было подписей членов Синода - появились рассуждения, что "томос еще не вступил в действие".

"Томос как акт в Кодексе Патриархата был записан и подписан ранее, но грамота была изготовлена только к 4 января и поэтому члены Синода подписали ее сегодня, 9 января, когда собрались на сессию", - отметил он.

Зоря также отметил, что "не подписями и грамотами, а именно общей евхаристией двух предстоятелей был подтвержден автокефальный статус поместной Украинской церкви".

Отметим, евхаристия - это обряд, который заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении.

Напомним, ранее сообщалось, что томос об автокефалии Православной церкви Украины сегодня, 9 января 2019 года, подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Как писало РБК-Украина, 6 января 2019 года Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины.