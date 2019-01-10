Томос повернули до України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вчора у Константинополі томос підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату

Томос про автокефалію Православної церкви України повернули до України. Про це заявив президент України Петро Порошенко у Рівному, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що Україна і український народ отримали великий подарунок на Різдво - подарунок у вигляді помісної автокефальної православної церкви України.

"Після того як томос був підписаний Варфоломієм, привезений до України, 7 січня на Різдво в Святій Софії була служба і десятки тисяч парафіян мали можливість побачити томос. Ми вчора повернули його до Константинополя, щоб всі члени синоду Вселенського патріархату скріпили своїми підписами томос, а сьогодні вранці томос повернувся до України і рішенням предстоятеля сьогодні він в Рівному", - сказав Порошенко.

Порошенко додав, що Україна є однією з найбільших православних націй і наразі велика кількість парафій приймає рішення щодо приєднання до нової церкви.

Молебень у Свято-Покровському кафедральному соборі м.Рівне Радий разом з рівненською громадою спільно помолитися у Свято-Покровському кафедральному соборі та привітати вірян з отриманням Томосу для ПЦУ. Саме звідси розпочав свою церковну місію Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Знаю, що Рівненщину і першого Предстоятеля Православної Церкви України пов’язують і будуть пов’язувати особливі зв’язки. Символічно, що після Києва, Томос прибув до Рівного, де віряни зможуть вживу побачити нашу реліквію. Адже Томос – чергове свідчення того, що Україна набула волі. Дякую за вашу рішучість, за віру в Бога і віру в Україну! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 10 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату.

Як писало РБК-Україна, автокефальний статус Православної церкви України (ПЦУ) було стверджено спільною євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятеля ПЦУ Епіфанія.