ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Томос повернули до України

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 13:38
Томос повернули до України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вчора у Константинополі томос підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату

Томос про автокефалію Православної церкви України повернули до України. Про це заявив президент України Петро Порошенко у Рівному, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що Україна і український народ отримали великий подарунок на Різдво - подарунок у вигляді помісної автокефальної православної церкви України. 

"Після того як томос був підписаний Варфоломієм, привезений до України, 7 січня на Різдво в Святій Софії була служба і десятки тисяч парафіян мали можливість побачити томос. Ми вчора повернули його до Константинополя, щоб всі члени синоду Вселенського патріархату скріпили своїми підписами томос, а сьогодні вранці томос повернувся до України і рішенням предстоятеля сьогодні він в Рівному", - сказав Порошенко.

Порошенко додав, що Україна є однією з найбільших православних націй і наразі велика кількість парафій приймає рішення щодо приєднання до нової церкви.

 
Молебень у Свято-Покровському кафедральному соборі м.Рівне

Радий разом з рівненською громадою спільно помолитися у Свято-Покровському кафедральному соборі та привітати вірян з отриманням Томосу для ПЦУ. Саме звідси розпочав свою церковну місію Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Знаю, що Рівненщину і першого Предстоятеля Православної Церкви України пов’язують і будуть пов’язувати особливі зв’язки. Символічно, що після Києва, Томос прибув до Рівного, де віряни зможуть вживу побачити нашу реліквію. Адже Томос – чергове свідчення того, що Україна набула волі. Дякую за вашу рішучість, за віру в Бога і віру в Україну!

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 10 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату. 

Як писало РБК-Україна, автокефальний статус Православної церкви України (ПЦУ) було стверджено спільною євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятеля ПЦУ Епіфанія.

Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України" Томос не будуть відвозити на Фанар
Новини України Порошенко ПетроТомос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся