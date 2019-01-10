Порошенко и Филарет примут участие в благодарственном молебне

Фото: Порошенко и Филарет (facebook.com/petroporoshenko)

Благодарственный молебен состоится по случаю получения томоса

Президент Украины Петр Порошенко и патриарх Филарет сегодня, 10 января, примут участие в благодарственном молебне в одном из храмов Ровно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Ровенской епархии.

Так, молебен состоится по случаю получения томоса об автокефалии ПЦУ.

"В Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно состоится благодарственный молебен по случаю получения томоса об автокефалии и образования Православной церкви Украины. Богослужение, участие в котором примет президент Украины Петр Порошенко, возглавит святейший патриарх Филарет", - говорится в сообщении.

Указано, что в этот день для поклонения будут выставлены киоты с частицами мощей святого великомученика Пантелеймона, великомученицы Варвары и Киево-Печерских святых.

Здолбуновская районная госадминистрация также сообщает, что сегодня во время пребывания Порошенко в Здолбуновском районе в Свято-Петро-Павловском храме ПЦУ города Здолбунов будет отслужен благодарственный молебен по случаю получения томоса об автокефалии.

Напомним, ранее Порошенко присвоил патриарху Филарету звание "Герой Украины". Глава государства, в частности, отметил вклад патриарха в борьбу за украинскую поместную церковь.

Как писало РБК-Украина ранее, патриарх Филарет объяснил, почему он снял свою кандидатуру при избрании митрополита на Объединительном соборе 15 декабря. По его словам, это было не очень сложно, поскольку его цель - создать единую в Украине православную церковь.

Добавим, томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) 9 января 2019 года подписали все члены Синода Вселенского патриархата.