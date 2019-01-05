Томос для Православной церкви Украины: все подробности

Фото: Варфоломей, Епифаний и Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Томос об автокефалии будет вручен Епифанию 6 января

Томос для Украины об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем сегодня, 5 января, в Стамбуле. Завтра, 6 января, документ получит глава новосозданной украинской автокефальной церкви Епифаний (Думенко). Все подробности – в материале РБК-Украина.

Из Украины в Стамбул отправилась делегация

5 января в Стамбул из Украины отправилась делегация для получения томоса. Вместе с главой ПЦУ туда прилетели президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, спикер парламента Андрей Парубий, вице-премьеры Геннадий Зубко и Степан Кубив, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр обороны Степан Полторак, а также экс-президент Украины Виктор Ющенко. Все они приняли участие в церемонии подписания томоса об автокефалии Варфоломеем и в молебне, который состоялся до.

Фото (president.gov.ua, twitter.com/AndriyParubiy)

Кроме того, сегодня состоялась встреча Петра Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото (president.gov.ua)

Молебен и подписание томоса

В Стамбуле в храме Святого Георгия, который находится на территории Вселенского патриархата, сегодня утром перед подписания томоса состоялся молебен. На нем присутствовали Епифаний, Петр Порошенко и остальные члены украинской делегации.

Молитва в Патріаршому Храмі Св.Георгія Опубліковано Петром Порошенком Субота, 5 січня 2019 р.

После этого Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ о предоставлении автокефалии новосозданной православной церкви Украины.

Фото (president.gov.ua)

Церемонія підписання Томосу Серед 15 зірок автокефальних православних церков з’явилася українська зірочка! Після того, як золоті чорнила підпису Його Всесвятості Патріарха Варфоломія лягли на текст Томосу, завтра, після його вручення, постане Автокефальна Православна Церква України – церква, яка демонструє любов і забезпечує єдність держави. Дякую Його Всесвятості Варфоломію за Віру, Любов до України та нашого народу, мужність розпочати процес надання Автокефалії Православній Церкві України, завершення якого ми святкуємо в ці дні. Мільйони українців по всьому світу молилися за постання Єдиної Помісної Православної Церкви. Покоління українців мріяли про цей історичний день. Молюсь, щоб наша церква продовжувала об’єднувати українців! Слава Богу! Слава Україні! Опубліковано Петром Порошенком Субота, 5 січня 2019 р.

Сообщается, что томос был написан на пергаменте афонским художником и каллиграфом с монастыря Ксенофонт Лукасом.

Фото (president.gov.ua)

Томос об автокефалии будет вручен Епифанию

С сегодняшнего дня каноническая Православная церковь Украины начала свое официально существования. Подписанный томос будет вручен ее главе Епифанию (Думенко) завтра, 6 января. Перед этим состоится первое личное богослужение Епифания вместе со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Фото: Епифаний (twitter.com/poroshenko)

Томос будет хранится в Софии Киевской

Как сообщил представитель Епифания Иван Сидора, томос об автокефалии ПЦУ будет хранится в Малой Софие (трапезный храм Софии Киевской). Его ежедневно с 8:00 до 18:00 сможет увидеть каждый желающий.

Также он сообщил, что на Рождество 7 января в Софии состоится Литургия, которую возглавит Епифаний. На это время будут приняты меры безопасности, и вход в Софию будет ограничен. В совместной молитве также примут участие Петр Порошенко, Андрей Парубий, нардепы, министры, капелланы, волонтеры и интеллигенция.