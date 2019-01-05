Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения томоса

Фото: украинская делегация (twitter.com/AndriyParubiy)

Официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко прибыла в Турцию

Украинская делегация сегодня утром, 5 января 2019 года, прибыла в турецкий город Стамбул получать томос Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера украинского парламента Андрея Парубия.

"Для меня большая честь вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием отправиться в Стамбул, где завтра состоится долгожданное событие", - написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Фото (twitter.com/andrii_sybiha)

Напомним, программой визита на 5 января предусмотрена встреча председателя Верховной рады Андрея Парубия и президента Порошенко с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата и встреча с вселенским патриархом Варфоломеем.

Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления: вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Порошенко.

Как известно, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Епифания (Думенко) предстоятелем Православной церкви Украины. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины.

Вселенский патриархат поздравил Украину с успешным завершением Объединительного собора и основанием новой Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное правление божественной литургией на Фанаре 6 января.