Порошенко провел встречу с Эрдоганом

Фото: Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко (witter.com/trpresidency)

Сегодня утром официальная делегация Украины во главе с президентом прибыла в Турцию для получения томоса

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 5 января 2019 года, в ходе рабочего визита в Турцию встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

Отмечается, что в Порошенко и Эрдоган встретились в резиденции президента Турции на Босфоре - особняке Вахдеттин.

Стороны обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиление координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли, написал Порошенко в Twitter.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Эрдогана за сотрудничество Турции в принятии в декабре 2018 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

Напомним, сегодня утром украинская делегация прибыла в турецкий город Стамбул получать томос Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине.

Программой визита на 5 января предусмотрена встреча председателя Верховной рады Андрея Парубия и президента Порошенко с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата и встреча с вселенским патриархом Варфоломеем.

Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления: вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Порошенко.