Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ

Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (patriarchate.org)

Церемония подписания томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия

Вселенский патриарх Варфоломей сегодня в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина.

С этого момента официально существует каноническая Православная церковь Украины.

Церемония подписания томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

В сообщении Бигорского монастыря говорится, что томос об автокефалии Православной церкви Украины написал на пергаменте афонский художник, каллиграф Лукас с афонского монастыря Ксенофонт.

Напомним, сегодня утром украинская делегация прибыла в турецкий город Стамбул получать томос Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине. По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления: вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Порошенко.

Как известно, Объединительный собор прошел 15 декабря в Софийском соборе. На собрании представителей церквей Украины и священнослужителей Константинопольского патриархата было объявлено о создании новой поместной церкви в Украине. Также был избран глава новой церкви и утвержден ее устав. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Именно он должен получить томос об автокефалии для Украины 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.