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В понедельник предстоятель ПЦУ совершит литургию в Софийском соборе

Новости » Общество    04.01.2019 - 22:49
В понедельник предстоятель ПЦУ совершит литургию в Софийском соборе
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Томос выставят для всеобщего обозрения

В понедельник, 7 января, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит литургию в Софийском соборе. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на публикацию в Facebook представителя митрополита Киевского и всея Украины Епифания Ивана Сидора.

Он отметил, что во время литургии вход в Софийский собор и его территорию будет ограничен (меры безопасности).

"7 января празднуем Рождество Христово. В соборе Святой Софии Киевской будет служиться Литургия. Богослужение возглавит Блаженнейший Епифаний, Митрополит Киевский и всея Украины в сослужении епископата и духовенства единой поместной Украинской Православной Церкви", - написал он.

По его словам, томос будет храниться в трапезном храме Софии Киевской (Малая (Теплая) София). Каждый сможет его увидеть: ежедневно с 8:00 до 18:00 в Малой Софии.

Кроме того, в совместной молитве запланировано участие президента Украины, главы Верховной Рады Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета Министров Украины, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров.

 

Официально. Сначала кратко: - 7 января празднуем Рождество Христово. - В соборе Святой Софии Киевской будет служиться...

Опубликовано Иваном Сидором П'ятниця, 4 января 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что митрополит Епифаний планирует пригласить партиарха Варфоломея в Украину после предоставления томоса.

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