Томос для Православної церкви України: усі подробиці

Фото: Варфоломій, Єпіфаній і Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Томос про автокефалію буде вручений Єпіфанію 6 січня

Томос для України про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) був підписаний Вселенським патріархом Варфоломієм сьогодні, 5 січня, в Стамбулі. Завтра, 6 січня, документ отримає глава новоствореної української автокефальної церкви Єпіфаній (Думенко). Всі подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

З України в Стамбул вирушила делегація

5 січня в Стамбул з України вирушила делегація для отримання томосу. Разом з главою ПЦУ туди прилетіли президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, спікер парламенту Андрій Парубій, віце-прем'єри Геннадій Зубко та Степан Кубів, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр оборони Степан Полторак, а також екс-президент України Віктор Ющенко. Всі вони взяли участь у церемонії підписання томосу про автокефалію Варфоломієм і у молебні, який відбувся до.

Фото (president.gov.ua, twitter.com/AndriyParubiy)

Крім того, сьогодні відбулася зустріч Петра Порошенка з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Фото (president.gov.ua)

Молебень і підписання томосу

У Стамбулі в храмі Святого Георгія, який знаходиться на території Вселенського патріархату, сьогодні вранці перед підписання томосу відбувся молебень. На ньому були присутні Епіфаній, Петро Порошенко та інші члени української делегації.

Молитва в Патріаршому Храмі Св.Георгія Опубліковано Петром Порошенком Субота, 5 січня 2019 р.

Після цього Вселенський патріарх Варфоломій підписав документ про надання автокефалії новоствореної православної церкви України.

Фото (president.gov.ua)

Церемонія підписання Томосу Серед 15 зірок автокефальних православних церков з'єднання явилася українська зірочка! Після того, як золоті чорнила підпису Його Всесвятості Патріарха Варфоломія лягли на текст Томосом, завтра, після його вручення, постане Автокефальна Православна Церква України – церква, яка демонструє любов і забезпечує єдність держави. Дякую Його Всесвятості Варфоломію за Віру, Любов до України та нашого народу, мужність розпочати процес надання Автокефалії Православній Церкві України, завершення якого ми святкуємо в ці дні. Мільйони українців по всьому світу молилися за постання Єдиної Помісної Православної Церкви. Покоління українців мріяли про цей історичний день. Молюся, щоб наша церква продовжувала об'єднувати українців! Слава Богу! Слава Україні! Опубліковано Петром Порошенком Субота, 5 січня 2019 р.

Повідомляється, що томос був написаний на пергаменті афонським художником і каліграфом з монастиря Ксенофонт Лукасом.

Фото (president.gov.ua)

Томос про автокефалію буде вручений Єпіфанію

З сьогоднішнього дня канонічна Православна церква України почала своє існування офіційно. Підписаний томос буде вручений її главі Епіфанію (Думенко) завтра, 6 січня. Перед цим відбудеться перше особисте богослужіння Єпіфанія разом з Вселенським патріархом Варфоломієм.

Фото: Епіфаній (twitter.com/poroshenko)

Томос буде зберігається в Софії Київській

Як повідомив представник Єпіфанія Іван Сидора, томос про автокефалію ПЦУ буде зберігається в Малій Софії (трапезний храм Софії Київської). Його щоденно з 8:00 до 18:00 зможе побачити кожен бажаючий.

Також він повідомив, що на Різдво 7 січня в Софії відбудеться Літургія, яку очолить Епіфаній. На цей час будуть вжиті заходи безпеки, і вхід в Софію буде обмежений. У спільній молитві також візьмуть участь Петро Порошенко, Андрій Парубій, депутати, міністри, капелани, волонтери та інтелігенція.