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Онлайн-трансляция молебна перед подписанием томоса

Новости » Общество    05.01.2019 - 11:28
Онлайн-трансляция молебна перед подписанием томоса
Фото: храм Святого Георгия (facebook.com/rostyslav.pavlenko)

Церемония подписания томоса проходит в патриаршем храме Святого Георгия

В патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле проходит церемония подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Прямой эфир опубликован на странице в Facebook президента Украины Петра Порошенко.

 

Молитва у Храмі Св. Георгія

Опубліковано Петром Порошенком Субота, 5 січня 2019 р.

Отметим, что сегодня состоится подписание Вселенским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Напомним, сегодня утром украинская делегация прибыла в турецкий город Стамбул получать томос Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине. 

Программой визита на 5 января предусмотрена встреча председателя Верховной рады Андрея Парубия и президента Порошенко с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата и встреча с вселенским патриархом Варфоломеем.

Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления: вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Порошенко.

Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения томоса Текст-оригинал томоса доставлен Вселенскому патриарху
Темы: Томос об автокефалии УПЦ
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