Tomahawk от Трампа. Минобороны США уже разработало план передачи, - NYT

США, Среда 15 октября 2025 19:07
UA EN RU
Tomahawk от Трампа. Минобороны США уже разработало план передачи, - NYT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Минобороны США разработало план продажи или передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk на случай, если американский президент Дональд Трамп даст на это "зеленый свет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Автор статьи отмечает, что поставки "Томагавков" будут связаны с "огромными трудностями", ведь Украина не имеет пусковых установок, которые необходимы для запуска этих ракет.

Для нанесения ударов Киеву потребуется американская пусковая установка Typhon, но военные чиновники США считают, что это приблизит их к "прямой конфронтации с Россией". Вероятность эскалации подтверждают и последние угрозы Кремля, которые звучали на фоне многочисленных новостей о Tomahawk.

Издание отмечает, что Трамп считал, что российский диктатор Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров только от одной угрозы предоставления "Томагавков" Украине. Вероятно, этот шаг свидетельствует о разочаровании президента США российским коллегой, который не хочет останавливать войну.

Лиана Фикс, эксперт по вопросам Европы в Совете по международным отношениям, считает, что решение о передаче Tomahawk будет зависеть от того, удастся ли Путину убедить Трампа в том, что этот шаг "приведет к ядерной войне".

В то же время она предполагает, что предоставление Киеву этих ракет будет свидетельствовать о "скоординированной кампании давления со стороны Европы", направленной на усиление поддержки Украины, которая может заставить РФ остановить войну.

Tomahawk для Украины

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский дважды подряд провел телефонные разговоры с Дональдом Трампом.

Основной темой обсуждений президентов двух стран стали крылатые ракеты Tomahawk. После переговоров Зеленский отметил, что окончательное решение о передаче ракет Трамп еще не принял.

В то же время Трамп заявил, что перед принятием решения планирует поговорить с Владимиром Путиным и призвать его остановить войну. Если же Россия откажется, США могут согласиться на передачу Tomahawk Украине.

По словам директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, США могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk, которые вряд ли изменят динамику войны.

Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит, - читайте в материале РБК-Украина.

