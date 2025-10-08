Tomahawk, "Фламінго" і дрони. Подоляк розповів, як змусити росіян відчути війну
Для того, аби росіяни відчули на собі, що таке війна, Україні потрібні ракети Tomahawk, "Фламінго" і важкі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Telegram.
Він наголосив, що на фронті тривають важкі бої, проте росіян не вдається суттєво просунутись, як розраховував російський диктатор Володимир Путін, анонсуючи "весняно-літній наступ".
"Тому масовані нічні атаки дронами й ракетами, знищення енергетики та житлових будинків у Чернігові, Сумах, Харкові, Дніпрі - це єдиний ефективний інструмент ведення війни, що залишився в Росії", - йдеться у дописі.
Подоляк повідомив, що ставлення росіян до війни зміниться, коли вибухи почнуть лунати у центральному федеральному окрузі. Він додав, що "Москва гуляє", поки вибухає "десь у Бєлгороді".
"Коли зростає кількість відповідних ударів, зростає їхня руйнівна сила та соціальна ціна війни для населення РФ", - підкреслив він.
Радник голови Офісу президента зазначив, що для цього Україна потребує далекобійні ракети Tomahawk, "Фламінго" або важкі дрони.
Tomahawk для України
Нагадаємо, в оточенні президента США Дональда Трампа стурбовані можливою втратою контролю над використанням Україною ракет Tomahawk у разі їх передачі.
Загалом Київ протягом останнього року кілька разів порушував питання про постачання далекобійного озброєння Україні. Поки ця тема активно обговорювалася, Трамп заявив, що "майже прийняв рішення" щодо передачі Tomahawk Україні.
Зазначимо, український лідер Володимир Зеленський не розкриває подробиці щодо того, чи робила запит Україна на постачання саме Tomahawk. За інформацією ЗМІ, він обговорював цю тему у США з американськими чиновниками.
Країна-агресорка вже відреагувала на такі повідомлення. Зокрема, у російського диктатора пригрозили "серйозним витком ескалації" у разі передачі далекобійних ракет Києву.
За словами Путіна, передача Україні Tomahawk призведе до погіршення тих "позитивних перспектив у відносинах" країн, які намічалися.