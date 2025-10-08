Tomahawk, "Фламинго" и дроны. Подоляк рассказал, как заставить россиян почувствовать войну

Для того, чтобы россияне почувствовали на себе, что такое война, Украине нужны ракеты Tomahawk, "Фламинго" и тяжелые беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram .

Он отметил, что на фронте продолжаются тяжелые бои, однако россиянам не удается существенно продвинуться, как рассчитывал российский диктатор Владимир Путин, анонсируя "весенне-летнее наступление".

"Поэтому массированные ночные атаки дронами и ракетами, уничтожение энергетики и жилых домов в Чернигове, Сумах, Харькове, Днепре - это единственный эффективный инструмент ведения войны, оставшийся у России", - говорится в публикации.

Подоляк сообщил, что отношение россиян к войне изменится, когда взрывы начнут раздаваться в центральном федеральном округе. Он добавил, что "Москва гуляет", пока взрывается "где-то в Белгороде".

"Когда растет количество ответных ударов, растет их разрушительная сила и социальная цена войны для населения РФ", - подчеркнул он.

Советник главы Офиса президента отметил, что для этого Украина нуждается в дальнобойных ракетах Tomahawk, "Фламинго" или тяжелых дронах.