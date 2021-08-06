Из Токио вышлют двух чиновников Беларуси, причастных к попытке вывоза Тимановской
Двух членов олимпийской сборной Беларуси лишили аккредитации из-за их причастности к попытке вывезти на родину белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Речь идет о тренерах Артуре Шимаке и Юрии Моисевиче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).
Они уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК «предоставит им возможность высказаться», отметили в комитете. Они должны будут покинуть Токио.
Напомним, на пресс-конференции Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь.
Тимановская прибыла в Варшаву самолетом в среду вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.
Отметим, муж Тимановской также сбежал из Беларуси после скандала с женой в Токио. Он въехал в Украину и получил польскую гуманитарную визу.
С чего начался скандал, подробнее читайте в материале РБК-Украина.