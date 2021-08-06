З Токіо вишлють двох чиновників Білорусі, причетних до спроби вивезення Тімановської

Двох членів олімпійської збірної Білорусі позбавили акредитації через їхню причетність до спроби вивезти на батьківщину білоруську легкоатлетку Христину Тімановську . Йдеться про тренерів Артура Шимака та Юрія Мойсевича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет ( МОК ).

Вони вже покинули Олімпійське село, але МОК "надасть їм можливість висловитися", зазначили в комітеті. Вони мають покинути Токіо.

Нагадаємо, на прес-конференції Тімановська назвала умову свого повернення до Білорусі.

Тімановська прибула до Варшави літаком в середу ввечері. Вона летіла з Токіо з пересадкою у Відні. Польща надала Тимановській гуманітарну візу, щоб вона могла втекти від білоруського режиму.

Зазначимо, чоловік Тімановської також втік з Білорусі після скандалу з дружиною в Токіо. Він в'їхав в Україну і отримав польську гуманітарну візу.

З чого почався скандал, детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.