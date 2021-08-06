З Токіо вишлють двох чиновників Білорусі, причетних до спроби вивезення Тімановської
Двох членів олімпійської збірної Білорусі позбавили акредитації через їхню причетність до спроби вивезти на батьківщину білоруську легкоатлетку Христину Тімановську. Йдеться про тренерів Артура Шимака та Юрія Мойсевича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет (МОК).
Вони вже покинули Олімпійське село, але МОК "надасть їм можливість висловитися", зазначили в комітеті. Вони мають покинути Токіо.
Нагадаємо, на прес-конференції Тімановська назвала умову свого повернення до Білорусі.
Тімановська прибула до Варшави літаком в середу ввечері. Вона летіла з Токіо з пересадкою у Відні. Польща надала Тимановській гуманітарну візу, щоб вона могла втекти від білоруського режиму.
Зазначимо, чоловік Тімановської також втік з Білорусі після скандалу з дружиною в Токіо. Він в'їхав в Україну і отримав польську гуманітарну візу.
З чого почався скандал, детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.