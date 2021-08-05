Тимановская заявила, что в Беларуси ее хотели отправить в психбольницу
Беларусская спортсменка Кристина Тимановская заявила, что при возвращении из Токио в Беларусь ее могли посадить в психиатрическую больницу. Предупредить легкоатлетку об этом в последний момент успела ее бабушка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Тимановской в Варшаве.
"Бабушка позвонила мне, когда меня уже везли в аэропорт, и сказала: "Пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, это не безопасно. У меня было около 10 секунд на принятие решения", - рассказал Тимановская.
По словам спортсменки, ее родные опасаются, что если бы она вернулась из Токио в Беларусь, то ее отправили в психиатрическую больницу.
Тимановская добавила, что всегда была далека от политики, не ходила на акции и не подписывала никаких писем, а также ничего не говорила против беларусского правительства.
"Я спортсмен и ничего не понимал в политической жизни. Я стараюсь в жизни не заниматься ничем, кроме спорта, и изо всех сил стараюсь не отвлекаться на политику", - уточнила она.
Напомним, на пресс-конференции Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь.
Тимановская прибыла в Варшаву самолетом вчера вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.
Отметим, муж Тимановской также сбежал из Беларуси после скандала с женой в Токио. Он въехал в Украину и получил польскую гуманитарную визу.
С чего начался скандал, подробнее читайте в материале РБК-Украина.