Успішні операції СБС та удари по тилу РФ

Нагадаємо, Сили безпілотних систем регулярно завдають болючих ударів по стратегічних об'єктах ворога. Зокрема, нещодавно дрони знищили російські катери та літаки, підтвердивши свою ефективність у боротьбі з флотом та авіацією окупантів.

Також українські БпЛА атакували завод із виробництва міжконтинентальних балістичних ракет.

Раніше СБС уразили великий нафтовий terminal у порту "Усть-Луга", що суттєво підірвало енергетичну логістику РФ.

Окремим досягненням СБС стало знищення понад 50 одиниць техніки лише за одну ніч. Експерти зазначають, що розвиток безпілотних технологій дозволяє нищити ворога швидше, ніж Росія встигає мобілізувати нові ресурси.