Точкові наступальні операції: у ГУР розповіли, чого чекати від росіян на фронті

Представник військової розвідки у розмові з виданням оцінив здатність загарбників готувати чергову велику наступальну операцію, на кшталт атаки на Авдіївку, штурмів на Куп'янському та Лиманському напрямках чи "активної оборони" в районі Токмака, а також пояснив, чого можна очікувати від ворога до кінця зими початку весни.

"З тими силами і засобами, якими станом на зараз оперує Росія, подібного масштабу дії, які ми бачимо в районі Авдіївки, можливі", - сказав офіцер.

Юсов уточнив, що йдеться про точкові операції на окремих напрямках.

"Ось це те, що зараз може зробити агресор", - додав спікер.

Щодо можливих ознак підготовки військ РФ до подібних наступальних дій Юсов зазначив, що ГУР уважно стежить за можливим розвитком ситуації, за кадровим потенціалом та іншими можливостями російських інтервентів.

Наступи окупантів на різних ділянках фронту

Російські окупанти нещодавно здійснили спробу масованого наступу в районі Вугледару Донецької області, проте Сили оборони України відбили атаки. Президент Володимир Зеленський вчора зазначив, що бійці ЗСУ зупинили ворожі штурми та загарбники втратили десятки одиниць техніки, а також "багато вбитих і поранених".

Перед цим у ГУР МОУ опублікували перехоплення, в якому російський окупант скаржився, що їх почали гнати на Вугледар "у цю м'ясорубку". Інтервент розповідав, що ЗС РФ не мають там успіху та зазнають значних втрат живої сили.

Нагадаємо також, що у жовтні окупанти активізували наступ на Авдіївку, і він триває досі. За даними британської розвідки, окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад і зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік. Як зазначали у командуванні ЗСУ, росіяни втратили понад 6500 осіб з 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.

На початку листопада командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що війська РФ не залишають спроб захопити Куп'янськ Харківської області. При цьому стратегічних успіхів у противника у цьому напрямі немає. Нагадаємо також, що в середині вересня генерал розповідав, що російські війська почали інтенсивно наступати на Куп'янсько-Лиманському напрямі з метою оточити Куп'янськ.