Окупанти хочуть оточити Куп'янськ. Сирський заявив про новий наступ ворога

Наступ росіян на Куп'янському напрямку відновився. Окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.

Про це заявив командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Противник після завданих йому втрат за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої", - зазначив Сирський.

За словами генерала, головна мета окупантів - розгром українських військ, оточення Куп'янська та вихід на рубіж річки Оскіл.

"Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях", - додав він.

Сирський відвідав військові частини, які працюють в оперативній зоні "Лиман". Генерал зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді.

"На місці були прийняті рішення щодо подальших дій та розв’язано ряд проблемних питань", - наголосив командувач.

Фото: Сирський побував на Лимано-Куп'янському напрямку (t.me/militarymediacenter)

Що цьому передувало

Варо зазначити, що влітку ситуація на напрямку Лиман-Куп'янськ загострилася. Росіяни посилили атаки, намагаючись прорватися до річки Оскіл. Проте у вересні аналітики ISW повідомляли про сповільнення наступу окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна.

За словами речника Східного угруповування військ Євлаша, росіяни відновили штурми на лінії Лиман-Куп'янськ. Як він зазначав, окупанти почали активніше використовувати авіацію.