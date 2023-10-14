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Окупанти хочуть оточити Куп'янськ. Сирський заявив про новий наступ ворога

Куп'янськ, Субота 14 жовтня 2023 13:14
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Окупанти хочуть оточити Куп'янськ. Сирський заявив про новий наступ ворога Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/militarymediacenter)
Автор: Наталія Юрченко

Наступ росіян на Куп'янському напрямку відновився. Окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.

Про це заявив командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Противник після завданих йому втрат за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої", - зазначив Сирський.

За словами генерала, головна мета окупантів - розгром українських військ, оточення Куп'янська та вихід на рубіж річки Оскіл.

"Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях", - додав він.

Сирський відвідав військові частини, які працюють в оперативній зоні "Лиман". Генерал зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді.

"На місці були прийняті рішення щодо подальших дій та розв’язано ряд проблемних питань", - наголосив командувач.

Фото: Сирський побував на Лимано-Куп'янському напрямку (t.me/militarymediacenter)

Що цьому передувало

Варо зазначити, що влітку ситуація на напрямку Лиман-Куп'янськ загострилася. Росіяни посилили атаки, намагаючись прорватися до річки Оскіл. Проте у вересні аналітики ISW повідомляли про сповільнення наступу окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна.

За словами речника Східного угруповування військ Євлаша, росіяни відновили штурми на лінії Лиман-Куп'янськ. Як він зазначав, окупанти почали активніше використовувати авіацію.

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