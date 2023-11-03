Точечные наступательные операции: в ГУР рассказали, чего ждать от россиян на фронте

Представитель военной разведки в беседе с изданием оценил способность захватчиков готовить очередную крупную наступательную операцию, наподобие атаки на Авдеевку, штурмов на Купянском и Лиманском направлениях или "активной обороны" в районе Токмака, а также объяснил, чего можно ожидать от врага до конца зимы или в начале весны.

"С теми силами и средствами, которыми сейчас оперирует Россия, подобного масштаба действия, которые мы видим в районе Авдеевки, возможны", - сказал офицер.

Юсов уточнил, что речь идет о точечных операциях по отдельным направлениям.

"Вот это то, что сейчас может сделать агрессор", - добавил спикер.

Что касается возможных признаков подготовки войск РФ к подобным наступательным действиям Юсов отметил, что ГУР внимательно следит за возможным развитием ситуации, за кадровым потенциалом и другими возможностями российских интервентов.

Наступления оккупантов на разных участках фронта

Российские оккупанты недавно предприняли попытку массированного наступления в районе Угледара Донецкой области, однако Силы обороны Украины отбили атаки. Президент Владимир Зеленский вчера отметил, что бойцы ВСУ остановили вражеские штурмы, и захватчики потеряли десятки единиц техники, а также "много убитых и раненых".

Перед этим в ГУР МОУ опубликовали перехват, в котором российский оккупант жаловался, что их начали гнать на Угледар "в эту мясорубку". Интервент рассказывал, что ВС РФ не имеют там успеха и несут значительные потери живой силы.

Напомним также, что в октябре оккупанты активизировали наступление на Авдеевку, и оно продолжается до сих пор. По данным британской разведки, оккупанты бросили под Авдеевку до восьми бригад, и понесли потери, которые, вероятно, являются самыми большими среди российских войск за 2023 год. Как отмечали в командовании ВСУ, россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.

В начале ноября командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что войска РФ не оставляют попыток захватить Купянск Харьковской области. При этом стратегических успехов у противника на этом направлении нет. Напомним также, что в середине сентября генерал рассказывал, что российские войска начали интенсивно наступать на Купянско-Лиманском направлении с целью окружить Купянск.