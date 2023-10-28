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Росіяни під Авдіївкою зазнали найбільших втрат за 2023 рік, - розвідка Британії

Авдіївка, Субота 28 жовтня 2023 12:18
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Росіяни під Авдіївкою зазнали найбільших втрат за 2023 рік, - розвідка Британії Фото: втрати РФ під Авдіївкою найбільші за 2023 рік (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати російських військ під Авдіївкою, ймовірно, найбільші за весь 2023 рік. Окупанти не можуть ефективно наступати, як того хоче кремлівське керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

Британська розвідка наголошує, що протягом останнього тижня у районі Авдіївки тривають важкі бої. РФ почала наступ на цьому напрямку у середині жовтня.

За даними розвідки, окупанти направили до Авдіївки до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

При цьому російські так звані воєнкори критикують тактику військових. Британська розвідка вважає, що характер російського вторгнення залишається таким самим, як і на початку війни.

"Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії на оперативному рівні", - йдеться у повідомленні.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, цього місяця російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Раніше британська розвідка повідомляла, що після штурмів у районі Авдіївки втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%.

РБК-Україна спитало експертів, чи стане Авдіївка другим Бахмутом. Про причини наступу окупантів - читайте у нашому матеріалі.

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