Сирський розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку, назвавши мету РФ

Російські війська не залишають спроб захопити Куп'янськ Харківської області. При цьому статегічних успіхів у окупантів на цьому напрямі немає.

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Стратегічних успіхів на Куп‘янському напрямку ворог не має", - розповів він.

За словами генерала, українські військові дають гідну відсіч російським окупантам та зривають їх спроби просуватися вперед.

Як зазначив Сирський, мета росіян зрозуміла - вони хочуть знову окупувати місто.

Ситуація в районі Куп'янська

Нагадаємо, що загарбники знову активізувались в цьому районі в середині жовтня, але досягти якогось значного прогресу їм поки не вдалося. Окрім вище вказаної мети, армія РФ намагається завадити українському контрнаступу на півдні України. Зокрема, 15 жовтня, Сирський розповідав, що російські війська почали інтенсивно наступати на Куп'янсько-Лиманському напрямку з метою оточити Куп'янськ.

Додамо, що вперше окупанти намагалися знову захопити це місто влітку, але та спроба виявилась невдалою.